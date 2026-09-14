Lamine Yamal aseguró que él y Kylian Mbappé son los mejores jugadores del mundo y afirmó que merece ganar el Balón de Oro. El delantero del Barcelona sostuvo que sus títulos durante el último año respaldan su candidatura al premio.

El español llega a esta discusión después de un gran comienzo de temporada con Barcelona. En la victoria 4-2 frente a Levante marcó dos goles y alcanzó siete tantos en apenas seis partidos.

Sus argumentos para ganar

Yamal destacó los logros conseguidos con Barcelona y la selección española. El delantero ayudó al conjunto catalán a conquistar LaLiga y también formó parte del seleccionado que ganó el Mundial.

El Balón de Oro será entregado el 26 de octubre en Londres. Yamal y Mbappé aparecen entre los candidatos, junto con otros nombres como Harry Kane y Ousmane Dembélé.

“Para mí, Mbappé y yo somos los mejores del mundo”, sostuvo Yamal en una entrevista con Movistar. El futbolista agregó que considera que este año merece el premio por lo que consiguió.

Una mirada crítica sobre su Mundial

A pesar de su confianza para quedarse con el Balón de Oro, Yamal reconoció que no quedó conforme con su actuación en el Mundial. El delantero explicó que disputó los ocho partidos de España y convirtió un gol, pero considera que podría haber rendido mejor.

Sus nuevas declaraciones contrastan con las que había realizado la semana anterior, cuando había asegurado que no iba a “suplicar” por el Balón de Oro. Ahora, en plena carrera por el premio, el futbolista dejó clara su postura y puso su nombre por encima de Mbappé.