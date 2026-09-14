Lamine Yamal volvió a quedar en el centro de la escena al hablar sobre el Balón de Oro. El delantero del Barcelona, de 19 años, fue entrevistado por Jorge Valdano en Movistar Plus+ y dio una respuesta contundente cuando le preguntaron quién debería quedarse con el máximo premio individual.

El español primero aclaró que para él el Balón de Oro debería ser para “el mejor jugador del mundo”, aunque rápidamente dejó en claro cuál es su postura.

“Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos. Y este año lo merecería yo, por lo que he ganado. Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo”, aseguró.

Con esa declaración, Yamal ubicó al francés como su principal rival y dejó fuera de su elección a Lionel Messi, quien también aparece entre los 30 nominados al premio.

La comparación con Messi, Maradona y Cristiano

Durante la entrevista, Yamal también fue consultado por su lugar en la historia del fútbol y las comparaciones que recibe con grandes figuras.

El futbolista del Barcelona habló de Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, nombres que marcaron distintas épocas del fútbol mundial.

A pesar de su corta edad, Yamal ya es considerado una de las grandes figuras del fútbol internacional y aparece entre los principales aspirantes a quedarse con el Balón de Oro después de una temporada en la que consiguió títulos importantes con el Barcelona y la selección de España.

Una pelea que también tiene a Mbappé

La definición de Yamal se da en medio de una carrera por el premio que también tiene a Kylian Mbappé como uno de los grandes candidatos.

El delantero del Real Madrid había sido contundente días atrás al hablar sobre sus posibilidades y aseguró: “Yo siempre pienso que soy el mejor del mundo. Es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”.

La competencia quedó así planteada entre dos de las grandes estrellas jóvenes del fútbol europeo, mientras Lionel Messi también forma parte de la lista de 30 nominados.

La ceremonia del Balón de Oro se realizará el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá finalmente quién se queda con el máximo reconocimiento individual.