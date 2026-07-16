A pocos días de la final del Mundial 2026 frente a Argentina, la selección de España encendió una señal de alerta. Lamine Yamal no participó del entrenamiento junto al resto del plantel y realizó una sesión diferenciada debido a las molestias físicas que arrastra desde la semifinal ante Francia.

El joven delantero del Barcelona terminó el partido con evidentes signos de dolor y, al igual que el lateral Pedro Porro, trabajó de manera apartada en la primera práctica del equipo en Nueva York.

Luis de la Fuente siguió de cerca su evolución

Durante el entrenamiento, el entrenador Luis de la Fuente dejó por algunos minutos la práctica grupal para conversar de manera individual con Lamine Yamal y Pedro Porro.

Las imágenes mostraron al seleccionador dialogando especialmente con el atacante mientras este realizaba ejercicios de recuperación y estiramiento, en una clara muestra de la atención que el cuerpo técnico le presta a su estado físico.

Desde el inicio del torneo, De la Fuente respaldó públicamente al joven futbolista y reiteró en varias oportunidades que su mejor actuación en el Mundial "todavía está por llegar".

Confían en que estará ante Argentina

Aunque la imagen de Lamine Yamal entrenando por separado generó preocupación entre los hinchas españoles, en el cuerpo técnico mantienen el optimismo.

La práctica diferenciada formó parte de un trabajo de recuperación muscular para aliviar las molestias con las que terminó el encuentro frente a Francia. La misma rutina realizó Pedro Porro, otro de los titulares habituales de la selección.

En principio, ninguno de los dos futbolistas tendría inconvenientes para estar desde el arranque el próximo domingo, cuando España enfrente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por el título del Mundial 2026.

La presencia de ambos resulta clave para el equipo de Luis de la Fuente, ya que conforman una de las sociedades más peligrosas por el sector derecho, una de las principales armas ofensivas que mostró la Roja a lo largo del certamen.

Mientras tanto, España sigue de cerca la evolución física de dos jugadores fundamentales con la esperanza de llegar con el plantel completo al partido más importante del torneo.