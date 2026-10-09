Lamine Yamal ya palpita la definición del Balón de Oro y planteó qué debería valorar el premio individual. El delantero del Barcelona sostuvo que no alcanza con marcar muchos goles y sus declaraciones fueron interpretadas como una indirecta hacia Kylian Mbappé, uno de sus principales competidores.

“El premio hay que dárselo al mejor jugador del año, al que hace algo diferente, no tiene que ver solamente con marcar goles”, afirmó Yamal .

La gala del Balón de Oro se realizará el lunes 26 de octubre en Londres y tendrá entre sus principales candidatos a Yamal, Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane y Ousmane Dembélé.

La comparación con Mbappé

Las palabras del futbolista español adquirieron especial relevancia por la temporada que tuvo Mbappé. El delantero del Real Madrid terminó como goleador del Mundial, la Champions League y La Liga de España durante la última campaña.

Aunque Yamal no mencionó directamente al francés al hablar sobre los criterios para elegir al ganador, sus declaraciones generaron interpretaciones en torno a la disputa entre ambos por el premio.

El atacante de 19 años también remarcó que prefiere que haya varios candidatos con posibilidades de quedarse con el trofeo, porque eso hace más atractiva la definición y dificulta la decisión de los periodistas que participan de la votación.

Yamal recordó a Messi y Ronaldinho

Al hablar específicamente del Balón de Oro, Yamal mencionó a dos futbolistas que marcaron su carrera y que también fueron protagonistas de grandes momentos en el premio.

“Yo cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores que son divertidos de ver adentro de una cancha de fútbol”, expresó.

El español también explicó que su función es concentrarse en el rendimiento dentro del campo y dejar la elección final en manos de los periodistas.

“Así como mi trabajo es jugar al fútbol, y tratar de hacerlo de la mejor manera”, señaló.

Cuándo se entrega el Balón de Oro

La definición será el lunes 26 de octubre en Londres, en una ceremonia que marcará la primera vez que el Balón de Oro se entregue fuera de París.

Yamal y Mbappé aparecen entre los principales candidatos, aunque la lista también incluye a figuras como Messi, Kane y Dembélé. El ganador será elegido a partir de la votación de periodistas especializados.