Lamine Yamal volvió a referirse a la disputa por el Balón de Oro 2026 y, entre los distintos candidatos, destacó especialmente a Lionel Messi. El delantero del Barcelona y de la Selección de España habló sobre el premio en una entrevista con el diario francés L’Équipe y aseguró que considera respetables los argumentos de todos los futbolistas nominados.

“Todos tienen sus propios argumentos. Leo Messi tiene su Copa del Mundo, otros tienen argumentos diferentes. Si alguien dice ‘Messi se lo merece’ o ‘Rodri se lo merece’, eso es completamente respetable”, expresó el español al ser consultado por la competencia.

Messi volvió a estar entre los candidatos

Lionel Messi integra nuevamente la lista de 30 candidatos al Balón de Oro después de dos años de ausencia. El argentino, de 39 años, busca sumar el noveno premio de su carrera y aparece entre los nominados junto con otro argentino, Lautaro Martínez.

Yamal también quedó entre los candidatos después de una temporada en la que, según los datos publicados por TN, disputó 57 partidos, marcó 25 goles y dio 20 asistencias. Además, consiguió títulos con Barcelona y España.

Qué dijo Yamal sobre el premio

El futbolista de 19 años explicó que su visión sobre el Balón de Oro no está relacionada únicamente con la cantidad de goles. Para Yamal, el reconocimiento debería distinguir al jugador diferente, capaz de generar una conexión especial con quienes observan sus partidos.

En ese sentido, volvió a mencionar a Messi y Ronaldinho como ejemplos de futbolistas que representan ese perfil. “Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores como ellos, que son diferentes y que te hacen sonreír cuando los ves jugar”, sostuvo.

La definición será en octubre

Yamal también defendió sus propios argumentos para quedarse con el premio. Recordó que viene de terminar segundo en la votación de 2025, detrás de Ousmane Dembélé, y señaló que sus títulos y su manera de jugar forman parte de los motivos por los que considera que puede ganar.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres. Hasta entonces, los candidatos continuarán en el centro de la discusión por uno de los principales reconocimientos individuales del fútbol internacional.