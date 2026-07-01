El delantero argentino Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena internacional en medio de su situación contractual y los rumores sobre un posible pase al Barcelona, que mantienen en alerta al fútbol español durante el Mundial.

En las últimas horas, una de las voces que más repercusión generó fue la de Lamine Yamal, quien no ocultó su entusiasmo ante la chance de compartir plantel con el delantero argentino. El joven atacante del conjunto catalán aseguró que recibiría a Álvarez “con los brazos abiertos” y lo definió como un jugador de gran nivel.

Yamal incluso elogió al Barcelona como destino deportivo y afirmó que, de estar en el lugar del argentino, no dudaría en aceptar una eventual transferencia al club blaugrana, alimentando así la expectativa de los hinchas.

Un pase que genera tensión

La situación del delantero se volvió compleja luego de que trascendiera su intención de cambiar de club. Según versiones que circulan en España, el Barcelona ya habría iniciado contactos para intentar negociar su incorporación, aunque la operación es considerada difícil por la postura firme del Atlético de Madrid.

El club colchonero, propietario de su ficha, rechazó públicamente cualquier posibilidad de venta y elevó el tono del conflicto. Su presidente expresó malestar por las declaraciones del jugador y cuestionó tanto al Barcelona como al entorno del futbolista por el manejo de la situación.

Desde el Atlético sostienen que el delantero no está en venta y que no existe margen de negociación en los términos actuales, lo que enfría las expectativas de un traspaso inmediato.

Un futuro abierto tras el Mundial

Mientras tanto, el atacante argentino continúa enfocado en su participación en la Selección Argentina durante el Mundial, donde su rendimiento podría ser determinante para el mercado de pases posterior al torneo.

Con posiciones enfrentadas entre los clubes y un interés creciente desde Cataluña, el futuro de Álvarez sigue abierto y promete convertirse en una de las principales novelas del próximo mercado europeo.