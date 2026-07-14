España está a un paso de la final del Mundial 2026 y Lamine Yamal ya imagina un posible duelo frente a Lionel Messi. En la previa de la semifinal ante Francia, el joven delantero español se refirió al capitán argentino y confesó que le gustaría enfrentarlo en el partido decisivo del torneo.

Las declaraciones surgieron cuando le mostraron la ya histórica fotografía tomada en 2007 durante una campaña solidaria organizada por la Fundación Barcelona y el diario Sport. En aquella imagen, Messi, por entonces una joven figura del club catalán, aparece sosteniendo en brazos a un Lamine Yamal de apenas seis meses.

La fotografía se volvió viral años más tarde, cuando el atacante comenzó a destacarse con la camiseta del Barcelona y muchos la interpretaron como una curiosa coincidencia entre dos generaciones de futbolistas.

Al verla nuevamente, Yamal respondió entre risas: "He crecido un poquillo, y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la Finalissima".

Para que ese deseo se concrete, España deberá superar a Francia en la semifinal, mientras que la Selección argentina tendrá que eliminar a Inglaterra en el otro cruce.

Confianza antes de enfrentar a Francia

Además de hablar sobre Messi, el futbolista español dejó en claro la confianza con la que afronta el partido frente a los franceses.

"No se ha malinterpretado. Al final, me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no. Obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", aseguró durante la conferencia de prensa.

Yamal también respondió a las declaraciones de su compañero en Barcelona, Jules Koundé, quien defenderá la camiseta francesa en la semifinal.

"Como dijo Jules Koundé, es fútbol y se lo toman como lo que es. Ya está", expresó el delantero.

España llega a esta instancia tras eliminar a Bélgica, mientras que Francia dejó en el camino a Noruega, liderada por Erling Haaland. El ganador del encuentro esperará en la final al vencedor del cruce entre Inglaterra y la Selección argentina, que se disputará un día después.