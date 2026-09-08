Lamine Yamal respondió a Dembélé y habló del Balón de Oro 2026

Lamine Yamal habló del Balón de Oro durante la conferencia de prensa previa al debut del Barcelona en la Champions League y dejó en claro que no piensa hacer campaña para quedarse con el máximo premio individual.

El delantero del conjunto catalán consideró que el trabajo realizado junto al Barcelona y la Selección española fue suficiente para estar entre los candidatos.

“Creo que tengo muchas posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos”, sostuvo el futbolista de 19 años, quien además aseguró que la decisión final no depende de él.

“No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de lo que he hecho con mi equipo y la selección. No me voy a poner a suplicar nada”, afirmó.

La respuesta a Dembélé

Yamal también fue consultado por las declaraciones de Ousmane Dembélé, quien no lo incluyó entre sus tres principales candidatos para quedarse con el Balón de Oro.

El español respondió con ironía: “Es amigo de Kylian, ¿no?”, en referencia a Kylian Mbappé. Luego aclaró que no le da importancia a la elección del futbolista del PSG.

“La verdad que no me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Me llevo muy bien con Ousmane y es normal que tenga que poner a otras personas”, expresó.

El debut en Champions

Más allá de la disputa por el premio individual, Yamal remarcó que la gran motivación del Barcelona está puesta en la Champions League.

“Todo el equipo está motivado; es la competición más especial, todos la tenemos en la cabeza”, aseguró el delantero, quien además destacó la llegada de nuevos jugadores al plantel.

Yamal también habló de su rol como capitán y aseguró sentirse orgulloso por haber sido elegido por sus compañeros a los 19 años.