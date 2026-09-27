Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026. El delantero español se acercó al argentino después del partido y le agradeció por todo lo que hizo por el fútbol.

“Muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol”, fueron las palabras que Yamal le transmitió a Messi. El futbolista del Barcelona explicó que se acercó espontáneamente al capitán argentino.

“Me salió de adentro”

Yamal también habló sobre la imagen del abrazo que protagonizó junto a Messi después de la final. El español aseguró que no buscó generar un simbolismo especial con ese momento.

“Me salió de adentro”, explicó el delantero al recordar la situación. Yamal contó que vio a Messi y fue directamente a darle las gracias por todo lo que había hecho por el fútbol.

La admiración por Messi

El jugador español también volvió a destacar la admiración que siente por el argentino. Según explicó, siempre consideró a Messi como el mejor, incluso antes de que ganara el Mundial y la Copa América.

El encuentro tuvo además una referencia especial por la conocida fotografía de 2007 en la que Messi aparece junto a Yamal cuando el español era un bebé. Yamal contó que durante años mantuvo esa imagen alejada del público porque quería evitar las comparaciones y construir su propio camino. “Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi”, explicó el futbolista español al referirse a aquella etapa.