A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Lamine Yamal volvió a demostrar la admiración que siente por Lionel Messi. El delantero español fue consultado sobre con qué rival le gustaría intercambiar la camiseta una vez terminado el partido y no dejó lugar para las dudas.

Ni siquiera esperó que el periodista terminara la pregunta. Apenas escuchó la frase "cambiar la camiseta", respondió de inmediato: "Con Messi".

Pero el elogio no terminó ahí. El futbolista del Barcelona aseguró que el capitán argentino continúa sorprendiendo incluso a quienes lo conocen desde hace años. "Todos saben quién es Messi, pero nadie se imaginaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él", expresó.

Messi, el jugador más buscado por España

La consulta fue realizada por Mundo Deportivo a distintos integrantes del plantel español y la respuesta se repitió una y otra vez. Pau Cubarsí, Pedro Porro, Álex Baena, Eric García y Dani Olmo también eligieron a Messi como el futbolista con el que les gustaría intercambiar la camiseta después de la final.

Baena reconoció que, más allá del resultado, cumpliría un sueño al enfrentarlo. "Nunca lo he vivido y me gustaría enfrentarme. Si tiene que ser en la final, en la final", afirmó.

Por su parte, Eric García fue un paso más allá y hasta imaginó al rosarino disputando una nueva Copa del Mundo. "Siempre está ese comentario de que Messi va sumando años, pero después lo ves jugar y terminás pensando que también estará en el próximo Mundial. Será un sueño para todos jugar contra Leo, el mejor jugador que he visto", sostuvo.

Mientras la Selección Argentina y España ultiman detalles para definir al campeón del Mundial 2026, el respeto por Messi también se hace sentir en el vestuario rival. Incluso entre futbolistas que crecieron viéndolo levantar títulos, el capitán argentino sigue siendo el jugador con el que todos quieren compartir un recuerdo.