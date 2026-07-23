La consagración de España en el Mundial 2026 quedó marcada por un episodio que generó indignación dentro y fuera del país. Durante los festejos por la obtención del título, el delantero Lamine Yamal fue blanco de insultos xenófobos por parte de un grupo de personas presentes en la celebración.

Las imágenes, difundidas a través de TikTok y rápidamente viralizadas en otras redes sociales, muestran el momento en que el futbolista del Barcelona sube al escenario para celebrar junto al resto del plantel. En ese instante, se escuchan gritos de "moro", "fuera moro" y "no es español", expresiones que provocaron una fuerte reacción de rechazo entre miles de usuarios.

Los insultos apuntaron al origen familiar del delantero. Aunque Lamine Yamal nació en España y representa a la selección nacional, su padre es de origen marroquí, circunstancia utilizada por quienes protagonizaron las agresiones verbales.

En el contexto español, el término "moro" suele emplearse de manera despectiva para referirse a personas de origen árabe o magrebí, por lo que organismos y especialistas lo consideran una expresión con carga racista y xenófoba cuando se utiliza como insulto.

El episodio cobró especial relevancia porque ocurrió apenas días después de que la Argentina fuera objeto de numerosas críticas en redes sociales por presuntos hechos de racismo durante el Mundial. La difusión del video reabrió el debate sobre la discriminación en el fútbol y evidenció que este tipo de conductas también se presentan en otros países y contextos.

Hasta el momento, ni la Real Federación Española de Fútbol ni Lamine Yamal realizaron declaraciones públicas sobre el episodio. Sin embargo, las imágenes continuaron circulando en redes sociales, donde usuarios de distintos países repudiaron los insultos y expresaron su apoyo al joven futbolista, una de las principales figuras de la selección campeona del mundo.