Lando Norris protagonizó un choque con su compañero Oscar Piastri en la última vuelta de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y quedó en el centro de las críticas. El británico intentó adelantar al australiano por el interior de una curva, pero ambos monoplazas se tocaron y terminaron fuera de la trayectoria. Piastri impactó contra las protecciones y abandonó, mientras que Norris pudo continuar y cruzó la meta en el octavo puesto.

El incidente ocurrió cuando los pilotos de McLaren peleaban por el cuarto lugar, detrás de Charles Leclerc. La maniobra perjudicó a la escudería, que perdió la posibilidad de sumar puntos importantes con ambos autos. Además, el episodio llamó la atención por el contraste con las declaraciones que Norris había realizado semanas atrás contra Franco Colapinto, luego de un accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Qué dijo Norris tras el choque con Piastri

Después del toque, Norris explicó que vio una oportunidad para intentar el sobrepaso en la curva cinco. Según su versión, el espacio se redujo y tuvo que corregir la maniobra para evitar el contacto, aunque finalmente ambos autos chocaron.

“Fui a por ello, el hueco se cerró un poco más de lo que me hubiera gustado”, sostuvo el británico, quien también señaló que el equipo revisaría lo sucedido. Piastri, por su parte, dijo que no vio a su compañero en el vértice de la curva y que necesitaba observar las imágenes antes de sacar conclusiones. El incidente quedó bajo investigación de los comisarios deportivos.

El antecedente con Franco Colapinto en Azerbaiyán

La polémica adquirió otra dimensión por lo ocurrido en Bakú, durante el Gran Premio de Azerbaiyán. En el reinicio posterior al Safety Car, Colapinto perdió el control de su Alpine al intentar avanzar y chocó contra su compañero Pierre Gasly. El impacto involucró también al McLaren de Norris y los tres pilotos terminaron fuera de carrera.

Tras aquel accidente, Norris reclamó sanciones más severas para el argentino y cuestionó que pudiera seguir compitiendo en la categoría. Sus declaraciones fueron especialmente duras y generaron repercusión en el ambiente de la Fórmula 1.

En Singapur, en cambio, el británico fue quien protagonizó una maniobra arriesgada contra su compañero y la describió como una situación propia de las carreras. Esa diferencia entre sus reacciones alimentó las comparaciones entre ambos episodios.

Una Sprint accidentada en Singapur

La carrera estuvo marcada por la lluvia y varios incidentes. Max Verstappen se quedó con la victoria, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El choque entre los pilotos de McLaren en el cierre alteró el resultado de la Sprint y dejó a la escudería con un balance negativo.