Lando Norris cambió el tono después del fuerte cruce que había protagonizado con Franco Colapinto tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren se comunicó en privado con el argentino para pedirle disculpas por sus declaraciones posteriores al accidente y reconoció públicamente que se había equivocado.

El británico contó la situación a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. Según explicó, le envió un mensaje a Colapinto para disculparse por los comentarios que había realizado después de la carrera y ambos pudieron conversar sobre lo ocurrido.

“Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho”, escribió Norris. También reconoció que, aunque las emociones estaban a flor de piel después del abandono, eso no justificaba sus declaraciones. “Me equivoqué”, admitió.

El fuerte cruce después del accidente

La discusión había comenzado después del incidente ocurrido en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán. Durante la reanudación de la carrera después del auto de seguridad, Colapinto bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva y perdió el control de su Alpine.

El argentino terminó impactando contra el auto de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y también quedó involucrado Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la competencia.

Después del choque, Norris se mostró muy molesto y reclamó públicamente que la FIA fuera más estricta con este tipo de maniobras. Incluso planteó que los pilotos que provocaran accidentes de esas características deberían recibir una suspensión.

“Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a aplicar suspensiones por este tipo de cosas”, había manifestado el campeón mundial de McLaren después de la carrera.

Norris reconoció que reaccionó por la bronca

Con el paso de las horas, el británico revisó sus declaraciones y decidió retractarse. En su mensaje explicó que también había cometido errores similares durante su trayectoria en la Fórmula 1 y que eso le permitió comprender la situación desde otra perspectiva.

“Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa”, expresó Norris, quien remarcó que la conversación con Colapinto fue madura y que ambos pudieron dejar atrás el episodio.

El piloto de Alpine, además, había asumido inmediatamente la responsabilidad por el accidente. Después de la carrera reconoció que había cometido un error al bloquear los neumáticos y pidió disculpas tanto a su equipo como a Gasly y Norris.

Colapinto afrontará la próxima carrera con una penalización

El accidente también tuvo una consecuencia deportiva para el argentino. Los comisarios le impusieron una penalización de 10 segundos, que se transformó en una pérdida de cinco posiciones para la próxima carrera debido a que Colapinto no pudo cumplirla tras abandonar en Bakú.

La próxima fecha será el Gran Premio de Bahréin, que se disputará en el circuito de Sakhir. Alpine ya confirmó su presencia y publicó una imagen de Colapinto para anunciar la carrera, mientras el equipo busca dejar atrás el doble abandono sufrido en Azerbaiyán.