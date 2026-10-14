Lanús aprobó una Policía de Prevención Municipal con hasta 100 agentes

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó la creación de una Policía de Prevención Municipal que podrá incorporar hasta 100 agentes para realizar patrullajes barriales, tareas de prevención de proximidad y una primera respuesta ante situaciones de riesgo. La ordenanza establece que el cuerpo dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano y que deberá articular con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los agentes no reemplazarán a la fuerza provincial ni tendrán atribuciones para investigar delitos. La iniciativa, impulsada por el intendente Julián Álvarez, fue aprobada por mayoría y recibió el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO y el bloque Vamos.

El debate local se da mientras sigue pendiente el envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto provincial para actualizar la regulación de las fuerzas y herramientas municipales de prevención.

Qué establece la ordenanza

La estructura aprobada en Lanús tendrá funciones preventivas y de proximidad. Entre sus tareas se encuentran las recorridas barriales y la asistencia inicial ante situaciones de riesgo. El texto también establece que sus integrantes deberán coordinar con la Policía bonaerense.

La creación del cuerpo estuvo precedida por la apertura de una escuela municipal de formación. En agosto, Álvarez presentó una primera cohorte de 120 cadetes que realizaría una capacitación de 600 horas.

La oposición cuestionó la denominación de Policía Municipal y planteó dudas sobre las atribuciones del municipio y una posible superposición con las tareas de los agentes de Seguridad Ciudadana. En la votación, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y Vamos se opusieron a la iniciativa.

La discusión provincial sigue abierta

El caso de Lanús forma parte de un debate más amplio sobre el alcance de los cuerpos municipales de seguridad y prevención. La normativa vigente no establece un marco integral para las fuerzas locales de los grandes municipios del conurbano, según el material consultado. Entre los aspectos en discusión están sus facultades, la formación, el financiamiento y la relación con la Policía provincial.

Esas fuerzas, de todos modos, integran la Policía de la Provincia. Los municipios más grandes del conurbano no están incluidos en ese esquema.

En la Legislatura provincial hay tres iniciativas vinculadas con la regulación o la creación de policías municipales que, según la información disponible, tienen estado parlamentario y están en la comisión de Seguridad. Sus propuestas difieren en el nivel de participación que tendría cada municipio y en la relación de las fuerzas locales con la Provincia.

Una de ellas, presentada por el diputado Carlos Puglelli, propone crear policías comunales y contempla un fondo para fortalecer esas estructuras, con orientación a municipios de menor escala.

La propuesta del diputado Juan José Esper establece un modelo de mayor descentralización: prevé que las futuras fuerzas municipales dependan de los intendentes en los aspectos funcional, administrativo, financiero y operativo. De acuerdo con el texto disponible, cada municipio podría adherir mediante un convenio firmado por el jefe comunal y ratificado por el Concejo Deliberante.

Mientras el proyecto provincial anunciado no llegue a la Legislatura, la ordenanza de Lanús organiza un cuerpo municipal con tareas preventivas, pero no le asigna facultades para investigar delitos ni lo convierte en reemplazo de la Policía bonaerense.