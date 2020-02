Lanús no quiere perder pisada con los de arriba en el choque con Newell's

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Lanús (33 puntos) buscará no perderle pisada a los de arriba en el duelo que sostendrá mañana ante Newell's (30), en la continuidad de la fecha 20 de la Superliga de fútbol de Primera División.



El partido se desarrollará a partir de las 19.40 en la denominada Fortaleza Granate, con el arbitraje de Darío Herrera.



El equipo 'granate', dirigido por Luis Zubeldía, viene de igualar sin goles con Argentinos Juniors, mientras que el elenco rosarino obtuvo idéntico resultado en su choque en el Coloso Marcelo Bielsa ante Estudiantes de La Plata.



Precisamente, del partido en La Paternal, a Lanús le quedaron secuelas. Es que se lesionaron y sufrieron sendos desgarros tanto Facundo Quignón como Marcelino Moreno, quienes no podrán desempeñarse ante los 'rojinegros'.



En principio, según los ensayos efectuados durante la semana, los juveniles Facundo Pérez y Tomás Belmonte se perfilan para ser sus sustitutos. Sin embargo, el experimentado Fernando Belluschi, una de las incorporaciones llegadas durante este mercado de pases, podría sumar sus primeros minutos de rodaje en el choque frente a Newell's.



En tanto, en la zaga central, Lautaro Valenti, tras cumplir una suspensión, irá por Guillermo Burdisso, mientras que Alexandro Bernabei sería titular por la izquierda de la defensa, en lugar de Nicolás Pasquini.



El conjunto conducido por Frank Kudelka, por su lado, no tendrá al lateral uruguayo Angelo Gabrielli, también afectado por una ruptura fibrilar. Su reemplazante será Facundo Nadalín.



Además, en la zona central, Mauro Formica, con una ligera molestia, le dejará su lugar al controvertido Pablo Pérez, que arribó a mitad de semana procedente de Independiente, donde no encontró el espacio deseado para convertirse en líder futbolístico.



La duda está expresada en la presencia de Lucas Albertengo en la faz ofensiva, ya que el ex Independiente podría perder su puesto en desmedro del tucumano Sebastián Palacios, uno de los refuerzos que arribaron en esta temporada.



El frondoso historial en Primera División contempla 107 enfrentamientos entre ambos: Lanús ganó 43 partidos; Newell's lo hizo en 34 oportunidades y se registraron 30 empates.







-Probables formaciones-







Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Alexandro Bernabei; Matías Esquivel, Facundo Pérez, Tomás Belmonte o Fernando Belluschi; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía.







Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández y Aníbal Moreno; Maximiliano Rodríguez; Luis Leal y Lucas Albertengo o Sebastián Palacios. DT: Frank Kudelka







Cancha: Lanús.



Arbitro: Darío Herrera.



Hora de inicio: 19.40