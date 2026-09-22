Lanús derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata este lunes en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la décima fecha del Torneo Clausura. Gonzalo Lobos y Eduardo Salvio marcaron para el Granate, mientras que Leandro González Pirez descontó para el Pincha.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino consiguió así su tercera victoria consecutiva y alcanzó los 16 puntos, resultado que le permitió trepar hasta la séptima posición de la Zona A y meterse entre los equipos que, por ahora, avanzarían a los playoffs.

Estudiantes comenzó mejor y tuvo las primeras oportunidades claras del encuentro. A los 10 minutos, Adolfo Gaich estrelló un remate en el palo, pero Lanús respondió rápidamente y mostró una efectividad decisiva.

A los 12 minutos del primer tiempo, Gonzalo Lobos apareció libre dentro del área y conectó de cabeza para vencer a Fernando Muslera y establecer el 1-0.

Lanús amplió la ventaja tras una intervención del VAR

En el segundo tiempo llegó una de las jugadas que marcó el partido. A los 10 minutos, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal por una infracción de Gastón Benedetti sobre Lucas Besozzi.

La acción fue revisada por el VAR y la decisión se mantuvo. Eduardo Salvio se hizo cargo de la ejecución y, a los 14 minutos, convirtió el 2-0 para el conjunto local.

Estudiantes buscó reaccionar y Alexander Medina movió el banco con los ingresos, entre otros, de Edwuin Cetré, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo.

A los 38 minutos del complemento, Leandro González Pirez marcó el descuento y puso suspenso al cierre. El Pincha fue en busca del empate durante los últimos minutos, pero Lanús resistió y terminó quedándose con los tres puntos.

El Granate se metió en puestos de clasificación

Con este resultado, Lanús alcanzó los 16 puntos y quedó séptimo en la Zona A, dentro de los puestos de playoffs.

Estudiantes, que presentó una formación con varias modificaciones pensando en la Supercopa Internacional ante Rosario Central, quedó undécimo con 10 unidades y a seis puntos de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, Lanús visitará a Newell's el sábado 3 de octubre desde las 17. Estudiantes, por su parte, recibirá a Gimnasia de Mendoza el lunes 5 a las 19.