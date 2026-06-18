Con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido del futsal en San Juan, fue presentada la Actualización Académica con Enfoque Pedagógico y Profesional en Futsal Formativo, una propuesta educativa destinada a profesores de Educación Física, entrenadores, técnicos y personas vinculadas a la disciplina. Matías Illanes, impulsor de la iniciativa, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de generar espacios de capacitación específicos para una disciplina que registra un crecimiento constante en toda la provincia.

El programa abordará contenidos vinculados a la formación técnico-táctica, preparación física, videoanálisis, psicología, neurociencia, nutrición y prevención, con una mirada integral sobre el desarrollo del deportista y la formación de entrenadores. "Nos vamos a focalizar en que esta primera experiencia salga bien, que los estudiantes se sientan cómodos tanto con la parte teórica como con la práctica presencial que vamos a desarrollar en la universidad", explicó.

Illanes señaló que la intención es brindar herramientas concretas a quienes trabajan o desean comenzar a trabajar en el futsal, incorporando además experiencias y conocimientos de especialistas invitados de Buenos Aires. "Queremos acercar información sobre cómo se trabaja en la elite, en selecciones y en los principales clubes del país para que cualquier sanjuanino pueda acceder a esos conocimientos sin necesidad de viajar", sostuvo.

La capacitación cuenta con Resolución Ministerial Nº 8232-ME-2026, tendrá una carga horaria de 200 horas y se desarrollará entre julio y diciembre bajo una modalidad bimodal, combinando clases presenciales y virtuales.

Una respuesta al crecimiento del futsal

El entrenador remarcó que el futsal es actualmente uno de los deportes con mayor cantidad de practicantes en San Juan, tanto en la Liga Sanjuanina de Fútbol como en otras ligas departamentales.

"Es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años. Por eso es necesario acompañar ese crecimiento en cantidad con una mejora en la formación y en la calidad de quienes trabajan dentro de la actividad", afirmó.

La capacitación también permitirá sumar puntaje docente para profesores de Educación Física y brindará herramientas específicas para quienes se desempeñan en clubes, escuelas deportivas y categorías formativas, tanto en la rama masculina como femenina.

Entre los contenidos se destacan metodología de enseñanza, ética del entrenador, planificación física, aspectos nutricionales, psicológicos y kinesiológicos, además de una introducción al videoanálisis aplicado al deporte.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 16 a 19 horas en el Instituto Santa María. Los interesados también pueden solicitar información escribiendo al correo electrónico .

La propuesta surge de una necesidad detectada dentro del futsal sanjuanino, donde actualmente no existe una carrera presencial de entrenador especializada en la disciplina. La iniciativa busca cubrir ese espacio y ofrecer una formación profesional que acompañe el desarrollo de uno de los deportes que más creció en la provincia durante la última década.