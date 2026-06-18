La Dirección de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia y Tecnología. La convocatoria estará vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2026 y las postulaciones se recibirán de manera presencial en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El certamen busca reconocer trabajos finales de carreras de grado y tesis de maestría y doctorado que se destaquen por su aporte al conocimiento y al desarrollo de la provincia. Se trata de uno de los galardones más importantes a nivel local en materia científica y académica.

Los interesados deberán presentar sus trabajos en Mesa de Entradas del Centro Cívico, de lunes a viernes entre las 8 y las 12 horas. Como requisito, los proyectos deben haber sido defendidos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y contar con la máxima calificación académica.

El premio contempla nueve áreas temáticas que abarcan desde ciencias exactas, salud e ingeniería hasta ciencias sociales, humanidades, arquitectura y desarrollo estratégico, con el objetivo de incluir la diversidad del conocimiento científico.

En total se entregarán 20 premios, distribuidos entre trabajos de grado, maestría y doctorado. Los reconocimientos incluyen incentivos económicos que van desde los $700.000 hasta los $1.200.000, además de certificados, trofeos y menciones a los directores de cada trabajo.

El director del área, Federico Ramos, destacó la importancia de la iniciativa al señalar que la inversión en ciencia y tecnología es clave para el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades en la provincia.

Las bases y condiciones están disponibles en el siguiente link. Ante cualquier duda o eventualidad, pueden comunicarse por mail a o bien asistir a la Dirección de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, ubicada en el Centro Cívico, 4° piso, núcleo 3, de 7 a 14 horas.