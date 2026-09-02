La Dirección de Economía Social lanzó la segunda edición del programa Ideas, una iniciativa destinada a fortalecer emprendimientos locales mediante un proceso de capacitación, evaluación técnica y acompañamiento. La propuesta contempla la inscripción de hasta 130 proyectos, de los cuales 60 podrán llegar a la instancia final y acceder a maquinaria para potenciar su producción.

En declaraciones a DIARIO HUARPE, la directora de Economía Social, Cinthya Garrido, explicó que el programa apunta a acompañar emprendimientos que ya cuentan con una trayectoria y buscan dar un nuevo paso en su crecimiento. “El objetivo del programa Ideas es fortalecer a los emprendedores locales y lo que estamos haciendo hoy es el lanzamiento, el relanzamiento de la segunda edición”, señaló la funcionaria.

Inscripciones abiertas hasta el viernes

Los interesados podrán anotarse desde este miércoles y tendrán tiempo hasta el viernes, aunque la convocatoria podría cerrarse antes en caso de completarse el cupo previsto.

En total, se recibirán 130 proyectos, que atravesarán una instancia de evaluación y seguimiento. Posteriormente, se realizará un informe social y técnico para definir cuáles son los 60 emprendimientos que presentan mejores condiciones de viabilidad y sostenibilidad.

Garrido explicó que podrán participar emprendimientos con más de dos años de antigüedad, siempre que puedan acreditar el tiempo de actividad. La convocatoria está dirigida tanto a emprendedores unipersonales como a grupos asociativos.

Quiénes pueden participar de la segunda edición

El programa está destinado a mayores de 18 años que elaboren productos o presten servicios. Los interesados deberán estar registrados y fiscalizados dentro del Registro Provincial de Emprendedores.

Además, deberán acreditar su experiencia en la actividad. Para ello, podrán presentar constancias de capacitaciones y formaciones vinculadas con el rubro, certificaciones de cursos, fotografías de sus productos o antecedentes de participación en ferias y espacios de comercialización.

Un aspecto importante es que quienes participaron de la primera edición no podrán volver a inscribirse. Según explicó Garrido, la decisión responde al objetivo de ampliar el alcance del programa y llegar a nuevos emprendedores de la provincia.

“La idea es poder fortalecer a la mayor cantidad de emprendedores posibles, que es el lineamiento del gobernador: poder estar presente para cada uno de los emprendedores que nos necesitan”, sostuvo.

Cuatro meses de capacitación y una instancia final

Los proyectos seleccionados atravesarán un ciclo de capacitación de cuatro meses. Durante ese período, los emprendedores deberán cumplir con las actividades previstas y alcanzar al menos un 75% de asistencia para poder acceder a la instancia final.

Luego se definirán los emprendimientos que recibirán maquinaria y equipamiento de acuerdo con las necesidades de cada actividad. “La maquinaria que ellos están necesitando es para poder aumentar la producción y poder desarrollarse con mayor crecimiento”, explicó Garrido.

De esta manera, la segunda edición del programa Ideas buscará brindar herramientas concretas para que los emprendimientos sanjuaninos puedan consolidarse, mejorar su capacidad productiva y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo.