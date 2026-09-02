Lanzaron una moneda de un dólar con la cara de Donald Trump

La imagen de Donald Trump quedó plasmada en una nueva moneda de un dólar que Estados Unidos comenzó a vender este miércoles, como parte de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país. La pieza tiene un acabado dorado, aunque no está fabricada con oro, y fue presentada principalmente como un objeto destinado a coleccionistas.

La moneda también tiene valor legal como medio de pago y se ofrece en distintos formatos a través de la Casa de la Moneda estadounidense. El lanzamiento generó atención debido a que Trump es el actual presidente y su rostro aparece en una moneda mientras todavía ocupa la Casa Blanca.

Cómo es la nueva moneda

En el anverso aparece el retrato de Trump acompañado por las inscripciones “Liberty”, “In God We Trust” y las fechas “1776 ~ 2026”, en referencia al aniversario de la independencia.

En el reverso se encuentra el sello presidencial de Estados Unidos, con un águila que sostiene una rama de olivo y un haz de flechas. También aparece el número 250, alusivo al aniversario que se celebra durante este año.

A pesar de su apariencia, la pieza no contiene oro real. Está compuesta principalmente de cobre, con pequeñas proporciones de zinc, manganeso y níquel, lo que le da su característico aspecto dorado.

Cuánto cuesta

La Casa de la Moneda ofrece la moneda en presentaciones destinadas a la compra de varias unidades. Un rollo de 25 monedas cuesta US$61, mientras que una bolsa con 100 unidades tiene un valor de US$154,50.

De esta manera, el precio por pieza queda entre US$1,55 y US$2,44, por encima de su valor nominal de un dólar debido a su carácter conmemorativo y de colección.

La excepción que permitió incluir a Trump

Uno de los aspectos que más llamó la atención del lanzamiento es la presencia de un presidente en ejercicio en una moneda estadounidense. La legislación del país establece tradicionalmente que las personas representadas en las monedas deben haber fallecido.

Sin embargo, una ley aprobada en 2020 creó una excepción para diseños especiales vinculados con el 250° aniversario de Estados Unidos. Esa normativa permitió avanzar con la inclusión de Trump en esta emisión conmemorativa.

Un detalle para los coleccionistas

La edición también tendrá una particularidad buscada por los coleccionistas. 250.000 monedas incluirán de manera aleatoria una marca especial con la inscripción “July 4th”, que identifica la fecha del 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense.

La Casa de la Moneda destacó que la emisión busca combinar el uso cotidiano de una moneda de dólar con un diseño especial relacionado con la celebración de los 250 años del país.