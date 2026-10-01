A más de dos meses de la final del Mundial 2026, Aymeric Laporte volvió a referirse a la Selección Argentina y lanzó fuertes críticas por el estilo que mostró durante la competencia. El defensor español, campeón del mundo con España, sostuvo que en algunos partidos vio “agresividad” y calificó esas situaciones como “antifútbol”.

El zaguero de 32 años habló en una entrevista en el canal de YouTube El Camino de Mario y cuestionó especialmente algunas acciones que, según su mirada, fueron permitidas durante el torneo. “Lo que todo el mundo vio al final parecía que se les permitía más”, señaló al referirse al comportamiento de la Albiceleste.

Laporte agregó que no atribuía esa permisividad a la presencia de grandes figuras dentro del plantel, aunque consideró que otros equipos podrían haber recibido un trato diferente ante situaciones similares. En ese contexto, aseguró que le resultó “fea” la imagen de algunos cruces y empujones que se produjeron durante los encuentros.

“Que en varios partidos se vea como agresividad, que es antifútbol”, expresó el defensor español al profundizar sobre su postura. Sus declaraciones volvieron a poner en escena la rivalidad deportiva entre España y Argentina después de lo ocurrido en la última Copa del Mundo.

Laporte recordó su cruce con Otamendi

Durante la entrevista, el campeón del mundo también mencionó a Nicolás Otamendi, con quien compartió equipo durante su etapa en Manchester City. Laporte aclaró que mantiene una buena consideración personal sobre el defensor argentino, aunque cuestionó algunas situaciones vividas dentro de la cancha.

“Nico quería representar a su país, le conozco cuando estuvimos en Manchester City y por fuera es buen tío”, afirmó Laporte. También recordó aquel partido como uno de los encuentros más importantes del torneo, aunque consideró que España mostró una mejor versión futbolística en su duelo frente a Francia.

Laporte actualmente juega en Athletic Club y aseguró además que no se imagina participando del Mundial 2030. A sus 32 años, sostuvo que no llegará a esa competencia y reconoció que todavía disfruta de la consagración obtenida con España en 2026.