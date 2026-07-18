A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el defensor Aymeric Laporte encendió la previa con declaraciones en las que elogió a Lionel Messi, pero también expresó su preocupación por el juego físico del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y reclamó un arbitraje estricto.

En una entrevista con el diario Marca, el zaguero español aseguró que no le preocupa la intensidad propia del fútbol, aunque consideró que en los últimos encuentros de la Albiceleste hubo acciones que, a su entender, no fueron correctamente sancionadas.

"En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes", sostuvo el jugador.

Laporte remarcó que el control del partido dependerá en gran medida del árbitro y consideró que permitir ese tipo de acciones puede terminar desvirtuando el desarrollo del encuentro. "Si la agresividad está dentro de lo permitido y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Pero tiene que haber alguien que controle esas situaciones", afirmó.

El defensor reveló además que ese tema fue conversado dentro del plantel español, aunque aclaró que son cuestiones que escapan al control de los futbolistas.

Elogios para Messi

Más allá de sus cuestionamientos al juego argentino, Laporte dedicó palabras de admiración para Lionel Messi, a quien definió como una leyenda del fútbol mundial. "Desde chicos todos vimos videos de Leo. Es un futbolista increíble y todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino para nosotros", expresó.

Consultado sobre si tendría un valor especial vencer a la Argentina por enfrentar a Messi, respondió que lo importante es conquistar el título, independientemente del rival.

España, enfocada en levantar la Copa

El central también explicó que dentro del plantel español reina la tranquilidad y aseguró que el objetivo siempre fue ganar el Mundial, motivo por el cual evitaron festejos desmedidos tras eliminar a Francia en semifinales. "No queremos hacer las cosas a medias. Nuestro objetivo no era ganarle a Francia, sino ganar el torneo. Todo lo que no sea levantar la Copa será un golpe para nosotros", afirmó.

Según Laporte, el grupo mantiene la convicción de que está a un paso de hacer historia y afrontará la final con la misma ambición que mostró durante todo el campeonato.