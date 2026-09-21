Nicolás Laprovittola tuvo una actuación sobresaliente en la victoria de Joventut de Badalona por 101-87 frente al Barcelona en la final de la Supercopa Endesa. El base argentino fue elegido MVP después de terminar el encuentro con 31 puntos y nueve triples.

El partido tuvo un componente especial para el argentino porque Barcelona decidió no renovarle el contrato por determinación del entrenador Aleksander Sekulic. Tras conseguir el título, Laprovittola reconoció que afrontó el encuentro con una motivación especial.

Una actuación con récords

Los nueve triples convertidos le permitieron superar el récord de lanzamientos anotados desde esa distancia en un partido de la Supercopa. La marca anterior pertenecía al también argentino Pablo Prigioni, quien había conseguido seis en 2008.

Laprovittola también estableció las marcas de puntos y triples en una misma edición del torneo, contabilizando las semifinales y la final. El argentino terminó la competencia con 58 puntos y 14 conversiones desde larga distancia.

Un regreso soñado a Badalona

El base regresó al Joventut después de siete años en los que pasó por Real Madrid y Barcelona. Laprovittola aseguró que imaginaba que podían conseguir un título desde que firmó, aunque no esperaba vivir un fin de semana como el de la Supercopa.

El argentino también destacó el crecimiento experimentado por el club durante los últimos años y pidió aprovechar el impulso del campeonato. Su objetivo ahora es mantener el trabajo durante toda la temporada y estar preparado para nuevas oportunidades.