Larreta prioriza la unidad de Juntos por el Cambio, y se abre a debatir su futuro gabinete

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, priorizará en los próximos meses "mantener y consolidar" la coalición de Juntos por el Cambio en la Ciudad, por lo que abrirá el debate sobre la conformación de su gabinete al resto de las formaciones políticas que integran el frente.



Según fuentes del oficialismo porteño, la unidad del espacio será un "desafío", que comprenderá tanto el ámbito nacional como local y, que no prospere esa unión, es "un lujo que no podemos darnos".



Por eso, el futuro gabinete, la dinámica interna de trabajo y los espacios de poder que administrarán el PRO y sus nuevos socios a nivel local (la UCR y el Socialismo) así como con la Coalición Cívica y Confianza Pública, son motivo de debate interno por estos días.



"Estamos dedicando tiempo a la definición, tanto de la estructura de gobierno como a quienes van a integrar ese gabinete. A fines de noviembre seguramente anunciemos al equipo completo", confiaron a Télam integrantes de la mesa de negociación del PRO.



Las negociaciones incluyen la apertura a candidatos que surjan desde otros partidos, pero el plan de Larreta es mantener el mismo criterio al que usó para el gabinete actual: funcionarios "idóneos para el cargo y que sepan trabajar en equipo".



"No queremos estrellitas", apuntaron las fuentes a esta agencia.



En esa línea, una de las opciones que suena con más fuerza es la sesión de la titularidad del Banco Ciudad al economista Guillermo Laje, muy próximo al electo senador de la UCR, Martín Lousteau, aunque podrían haber otros nombres y cargos.



Por lo pronto, las carteras de Desarrollo Humano y Hábitat y de Salud deberán ser nombradas a cargo de nuevos ministros luego de que Guadalupe Tagliaferri y Ana María Bou Pérez, respectivamente, fueran electas para ocupar cargos legislativos.



Es posible, sin embargo, que se conformen nuevos ministerios como el de Desarrollo Económico, y que carteras como Desarrollo Urbano (a cargo de Franco Moccia) sean reformadas y sus áreas reasignadas ante un nivel sensiblemente menor de inversión en obra pública al del gobierno actual, que llevó adelante obras como la del Paseo del Bajo.



Otro de los desafíos que enfrentará el reelecto jefe de gobierno porteño será el vínculo con el gobiernos nacional y el de la provincia de Buenos Aires, con quienes compartió signo político durante su primer mandato pero que, hasta 2023, serán representados por el Frente de Todos.



"Tenemos que enfocarnos en el plan de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en la construcción de un vínculo lo más constructivo y racional posible tanto con Nación como con la provincia de Buenos Aires", afirmaron las fuentes.



La apuesta del gobierno porteño es no volver a repetir la experiencia de "diálogo nulo" que tuvieron Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner cuando ambos eran jefe de gobierno y presidente, respectivamente.



Para ello, aunque por el momento no está confirmada una fecha de encuentro entre Larreta y el presidente electo, Alberto Fernández, ya se han tendido vínculos con interlocutores y gente cercana al futuro presidente para "evitar caer en los infantilismos del pasado".



El jueves de la semana pasada tuvo lugar la primera reunión privada entre Larreta y su par bonaerense a partir del 10 de diciembre, Axel Kicillof, con quien repasaron una agenda en común, como la coordinación de los servicios de salud y de seguridad.



La idea del gobierno porteño será, entonces, "dejar de lado las discusiones que tienen que ver con temas de disputas de poder o conflictos personales y que prioricemos nuestra responsabilidad".



"Si no entendemos que la gente que nos vota para que hagamos eso, evidentemente nos estamos equivocando", afirmaron las fuentes.