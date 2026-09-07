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Las 10 estafas más comunes en San Juan y cómo reconocerlas

WhatsApp, falsos préstamos y ofertas laborales están entre los engaños que más afectan a los sanjuaninos.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Los delincuentes utilizan llamadas, mensajes y redes para engañar.

San Juan atraviesa un escenario de alerta por el avance de las estafas, especialmente aquellas que utilizan herramientas digitales para engañar a las víctimas. Durante los primeros seis meses de 2026, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos registró 1.348 investigaciones por estafa informática. Además, la Justicia recibe entre 20 y 35 causas por día relacionadas con distintos tipos de fraudes.

Detrás de esos números aparecen modalidades que se repiten y que buscan aprovechar un descuido, una urgencia o la confianza de las personas. Estas son las 10 estafas más comunes que deben tener en cuenta los sanjuaninos.

WHATSAPP Y EL FAMILIAR QUE PIDE DINERO

Una de las maniobras consiste en hacerse pasar por un familiar, amigo o conocido que supuestamente cambió de número y necesita dinero con urgencia. El pedido suele llegar por WhatsApp y busca que la víctima transfiera dinero sin verificar la identidad.

ROBO DE CUENTAS DE WHATSAPP

Otra modalidad apunta directamente a quedarse con una cuenta. Los delincuentes pueden solicitar el código de verificación que llega al teléfono con alguna excusa. Si la víctima lo entrega, pueden tomar el control del perfil y utilizarlo para engañar a sus contactos.

FALSOS MENSAJES DEL BANCO

Los estafadores también se presentan como empleados de bancos y alertan sobre supuestas operaciones sospechosas, bloqueos o problemas con una cuenta. Buscan obtener claves, códigos o información bancaria.

SUPLANTACIÓN DE BILLETERAS VIRTUALES

Una estrategia similar se aplica con billeteras virtuales. El contacto puede llegar mediante una llamada, mensaje o red social y pedir datos para solucionar un supuesto inconveniente con la cuenta.

FALSAS OFERTAS DE TRABAJO

Las propuestas laborales engañosas prometen buenos ingresos y condiciones atractivas. Luego pueden pedir dinero para supuestos trámites, cursos, seguros o incorporaciones, además de datos personales o bancarios.

PRÉSTAMOS QUE NUNCA LLEGAN

Los falsos créditos aparecen como una alternativa rápida para conseguir dinero. El engaño suele avanzar cuando solicitan un pago anticipado por gastos administrativos, seguros, sellados o algún otro concepto.

VENTAS FALSAS POR INTERNET

Productos, vehículos y otros bienes pueden aparecer publicados a precios demasiado atractivos. Después de pedir una seña o el pago completo, el supuesto vendedor deja de responder y la compra nunca se concreta.

ALQUILERES INEXISTENTES

Otra modalidad consiste en publicar viviendas o departamentos que no existen o utilizar fotografías de propiedades reales. El objetivo es conseguir una reserva o seña antes de que la víctima descubra el engaño.

FALSAS INVERSIONES

Los delincuentes ofrecen supuestas oportunidades para invertir dinero y prometen ganancias rápidas y elevadas. En algunos casos utilizan criptomonedas o plataformas que aparentan ser inversiones legítimas.

ACCESO REMOTO AL CELULAR O LA COMPUTADORA

Finalmente, algunas estafas buscan que la víctima instale una aplicación para supuestamente recibir asistencia o solucionar un problema. Con el acceso al dispositivo, los delincuentes pueden intentar ingresar a cuentas, billeteras o aplicaciones bancarias.

CÓMO EVITAR LAS ESTAFAS

Aunque las estrategias cambian, hay señales que se repiten: pedidos urgentes de dinero, solicitudes de claves o códigos, enlaces desconocidos y ofertas demasiado buenas para ser reales. Ante cualquiera de estas situaciones, la recomendación es detener la operación y verificar la información mediante un canal oficial.

El dato de la Justicia refleja la dimensión del problema: con 1.348 investigaciones por estafa informática en apenas seis meses y hasta 35 causas que ingresan por día, conocer las modalidades más frecuentes puede ser la primera herramienta para evitar convertirse en una nueva víctima.

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