Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y dejó varias definiciones sobre el presente del equipo. El entrenador confirmó que Lionel Messi está en condiciones para jugar, anticipó el regreso de Leandro Paredes al equipo titular y explicó cuáles son los aspectos que más le preocupan antes del encuentro.

El técnico argentino se presentó en conferencia de prensa sin jugadores y repasó diferentes temas relacionados con el partido que se disputará en Atlanta. Entre sus principales declaraciones, destacó la recuperación del plantel después del desgaste acumulado, la importancia de mantener la identidad del equipo y las características del seleccionado egipcio.

Messi, listo para jugar ante Egipto

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el estado físico de Lionel Messi, luego de disputar 120 minutos en el partido anterior.

Scaloni llevó tranquilidad y aseguró que el capitán está disponible para el encuentro de octavos de final.

"Leo está bien a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años. Y si tiene, no me lo dijo. Jugará igual", expresó el entrenador.

Paredes volverá al equipo titular

Otro de los puntos importantes fue la situación de Leandro Paredes. Scaloni confirmó que el mediocampista estará desde el inicio frente a Egipto después de haber ingresado en el partido anterior.

"Leandro está disponible y por lo que me dijo Nico (prensa de Argentina) va a jugar", afirmó.

El entrenador también explicó por qué Alexis Mac Allister ocupó la posición de volante central en los últimos encuentros.

"Leandro vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensación de estar bien, incluso ha jugado pese a no estar bien", explicó.

Además, destacó el aporte del jugador de Boca y su importancia dentro del funcionamiento del equipo.

"Con él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Encontramos jugadores a otras alturas con pases verticales. Es un jugador fundamental", señaló.

La preocupación por el desgaste del plantel

Scaloni también hizo referencia al calendario del Mundial y al poco tiempo de recuperación entre partidos. El entrenador explicó que los viajes, el clima y los horarios modificaron la planificación habitual.

"Cuando más al final estás, más descanso tenés que tener por una cuestión lógica. Está siendo al revés", sostuvo.

En ese sentido, indicó que el cuerpo técnico priorizó la recuperación física de los futbolistas por encima de los trabajos tácticos.

"Los entrenamientos han sido más cortos de los que pretendemos", explicó.

Qué espera del partido contra Egipto

Sobre el próximo rival, Scaloni destacó el trabajo del equipo africano y aseguró que no espera un planteo defensivo.

"Egipto no juega tan bajo. Es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente", indicó.

El entrenador también mencionó a Mohamed Salah, una de las figuras del conjunto egipcio, y explicó cómo prepara el partido para enfrentarlo.

"Es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. El equipo contra grandes jugadores siempre ha tomado recaudos a nivel colectivo", afirmó.

El equipo y la búsqueda de mejorar

Aunque confirmó que ya tiene definido el once inicial, Scaloni evitó dar detalles sobre la formación.

"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije. Ya saben por dónde va el tema. Está por ahí", manifestó.

Además, marcó uno de los aspectos que la Selección Argentina busca corregir después del último partido.

"Defendernos con la pelota, estar un poco más finos en eso. No hacer las jugadas tan rápidas. Cuando se recupera, no intentar llegar en uno o dos toques al arco", explicó.

Con estas definiciones, Scaloni dejó claro que Argentina afrontará los octavos de final con la intención de mantener su estilo, pero también con ajustes para evitar los errores que mostró en encuentros anteriores.