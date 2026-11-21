El arranque de la Fiesta Nacional del Sol 2026 en el predio de Pocito y el Estadio San Juan del Bicentenario no solo dejó música y multitudes, sino también una serie de perlitas y episodios llamativos que dieron que hablar entre el público que recorrió la primera jornada.

Desde contratiempos climáticos y técnicos hasta gestos de las figuras centrales en el escenario mayor, más algunas situaciones en las ubicaciones de los espectadores, el debut de la edición 2026 sumó momentos particulares.

El globo aerostático: El emblemático globo aerostático del stand de DIARIO HUARPE no pudo operarse ni elevarse como estaba previsto. Las condiciones climáticas, con ráfagas de viento que impidieron un despliegue seguro de la estructura, obligaron a mantenerlo en tierra ante la mirada curiosa de los primeros visitantes que recorrían el sector.

Stands a medio armar en la apertura: Pasado el horario fijado para la apertura del complejo y con las familias ya circulando por los pasillos de la Feria Federal, varios espacios aún no estaban completados ni en condiciones de atender al público. Desde la organización atribuyeron el retraso a problemas eléctricos en las instalaciones y conexiones, con el compromiso de dejar todo solucionado para la segunda noche de este sábado.

Plateistas de pie en el Velódromo: Durante el espectáculo central en el Velódromo Vicente Alejo Chancay —bajo el lema "San Juan, tierra de sueños"—, numerosos espectadores que tenían sus ubicaciones asignadas no pudieron ocuparlas y debieron seguir la puesta de pie, dado que esos lugares habían sido tomados por funcionarios e invitados del Gobierno provincial.

El elogio de Joaquín Levinton: Arriba del escenario principal del Estadio del Bicentenario, el líder de Turf se mostró entusiasmado por el marco de público y la atención recibida en la provincia. En medio del recital, lanzó una frase que despertó aplausos al afirmar que "Cuyo es la región más linda del país", celebró vivir la fiesta y aseguró que quiere volver muy pronto.

Localidades liberadas: Aunque Ticketek, la ticketera digital oficial del evento, había anunciado que todas las entradas para la compra en línea estaban agotadas, al momento de subir Tan Biónica al escenario el aforo del Estadio del Bicentenario rondaba el 85%. A los pocos minutos de iniciado el show de Chano Moreno Charpentier, se liberaron los accesos al campo y a las plateas, permitiendo el ingreso de espectadores sin entrada para ver el cierre.

El gobernador conoció a Arturito: Entre las perlitas más llamativas que dejó el paso por la Fiesta Nacional del Sol se destacó el encuentro entre el gobernador y Arturito, el robot mascota de Computienda. La escena aportó un toque tecnológico y descontracturado en medio de la recorrida por los espacios de la feria, captando la atención de quienes se encontraban cerca. El cruce con el personaje robótico y el mandatario provincial se sumó así al catálogo de momentos curiosos y de color que rodearon la celebración sanjuanina.