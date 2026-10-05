Las acciones de Rockhopper Exploration, una de las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, sufrieron este lunes una fuerte caída en la Bolsa de Londres.

Los papeles de la compañía británica llegaron a retroceder 19,7% durante la jornada, en medio de la creciente incertidumbre alrededor del desarrollo del yacimiento y de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en la zona.

La caída se suma a un retroceso cercano al 8% registrado durante los primeros dos días hábiles de octubre y a una baja de alrededor del 18% en septiembre.

Qué ocurre con el proyecto Sea Lion

Rockhopper posee el 35% de participación en Sea Lion, mientras que la petrolera israelí Navitas Petroleum controla el 65% restante y está a cargo de la operación.

A pesar de las dificultades, ambas compañías ratificaron que mantienen el proyecto en marcha. El plan contempla comenzar las perforaciones de desarrollo a principios de 2027, mientras que la primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.

La primera etapa contempla 11 pozos y apunta a alcanzar una producción de hasta 55.000 barriles diarios.

Sin embargo, el proyecto enfrenta nuevas dificultades después de que dos contratistas decidieran no continuar con sus actividades vinculadas a la exploración y producción de petróleo en la zona.

Entre esas compañías se encuentra Halliburton, que comunicó que no continuará realizando trabajos en las Islas Malvinas luego de tomar contacto con autoridades argentinas y conocer las nuevas medidas legales impulsadas por el país.

La respuesta de Rockhopper

Ante este escenario, Rockhopper informó que está trabajando para reemplazar a los dos contratistas que se retiraron y realizar los ajustes necesarios para mantener el desarrollo de Sea Lion.

La empresa sostuvo que, por el momento, no espera un impacto material adverso sobre el proyecto y afirmó que continúa avanzando con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.

De todos modos, la propia compañía reconoció distintos riesgos que podrían afectar el cronograma, entre ellos que no logre reemplazar a los contratistas, que otras empresas abandonen las operaciones o que aumenten las medidas impulsadas por Argentina.

La presión de Argentina

El desplome de las acciones se produce mientras el Gobierno argentino profundiza su ofensiva contra las empresas que participan de la explotación petrolera en Malvinas.

Además de las sanciones administrativas y las acciones judiciales, Argentina prepara un arbitraje internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

A esto se suma una medida cautelar de la Justicia Federal de Río Grande que ordenó a Rockhopper y Navitas suspender las actividades relacionadas con Sea Lion.

Pese a este escenario, las empresas sostienen por ahora su intención de avanzar con el proyecto. La fuerte caída de Rockhopper en Londres refleja, sin embargo, la incertidumbre que comenzó a pesar sobre el desarrollo de Sea Lion y sobre la capacidad de las compañías para sostener el cronograma previsto.