Las Águilas están a un paso de volver a tocar el cielo con las manos. La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines disputará este sábado 10 de octubre, desde las 20, la gran final de los World Skate Games Asunción 2026 frente a España. El equipo dirigido por Darío Giuliani llegó a esta instancia después de un recorrido marcado por goleadas, una dura derrota y una recuperación que lo volvió a colocar entre los mejores del mundo. GRUPO HUARPE acompañó cada presentación desde Paraguay, con la cobertura especial del enviado Maximiliano Maldonado.

El camino comenzó con una victoria por 5 a 1 ante Suiza en el COP Arena de Asunción. A pesar de las dificultades que presentó el estado de la pista, Argentina mostró su superioridad y consiguió sus primeros tres puntos. Julieta Fernández fue la gran figura con un triplete, mientras que Valentina Fernández y Florencia Felamini completaron la goleada. El debut dejó buenas sensaciones, pero también reclamos por las condiciones del escenario.

En su segunda presentación, Las Águilas elevaron todavía más su nivel y golearon 6 a 0 a Francia, esta vez en el SND Arenita. Adriana Soto se destacó con tres goles, Julieta Fernández convirtió dos y Valentina Fernández completó el marcador. Con dos triunfos consecutivos, Argentina comenzaba a consolidarse como una de las candidatas a pelear por el título mundial.

Sin embargo, el tercer compromiso representó el golpe más duro del certamen. España, vigente campeona del mundo, se impuso por 7 a 1 y dejó al seleccionado argentino en una situación complicada. Julieta Fernández marcó el único tanto nacional en un encuentro en el que las europeas aprovecharon los errores defensivos y mostraron una contundencia que Las Águilas no pudieron contrarrestar.

La derrota obligó a las dirigidas por Giuliani a jugarse la clasificación frente a Chile. Argentina necesitaba ganar, mientras que a las chilenas les alcanzaba con un empate para avanzar. En ese escenario de máxima presión, Las Águilas mostraron carácter, recuperaron su solidez defensiva y consiguieron una goleada por 4 a 0 que les permitió meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Con la confianza recuperada, Argentina afrontó las semifinales ante Italia, un rival que llegaba invicto tras ganar sus cinco encuentros anteriores. Sin embargo, Las Águilas dominaron el partido desde el comienzo, impusieron su ritmo y consiguieron otra victoria por 4 a 0. Jimena Gómez, con un doblete, Julieta Fernández y Adriana Soto marcaron los goles que sellaron la clasificación a la final.

Así, el seleccionado argentino llega al encuentro decisivo con cuatro victorias, una derrota, 20 goles a favor y ocho en contra. Además, acumula dos partidos consecutivos sin recibir tantos, una muestra de la recuperación defensiva que consiguió después de la caída frente a España.

España, la revancha que Las Águilas esperan para volver a ser campeonas

El destino volvió a cruzar a Argentina con España, el mismo rival que le propinó su única derrota en el Mundial de Asunción 2026. Durante la fase de grupos, las europeas se impusieron por 7 a 1 y dejaron al seleccionado nacional contra las cuerdas. Sin embargo, Las Águilas lograron recuperarse con dos goleadas consecutivas, ambas por 4 a 0, ante Chile e Italia, y ahora tendrán la oportunidad de cambiar la historia en el partido más importante del certamen.

El enfrentamiento también tendrá un condimento especial: España llega como vigente campeona del mundo y buscará defender el título conquistado en Novara 2024 para conseguir el bicampeonato. Por su parte, Argentina intentará repetir la hazaña del Mundial de San Juan 2022, cuando derrotó 3 a 0 a las españolas en el estadio Aldo Cantoni y conquistó su sexta corona. Cuatro años después, las dirigidas por Darío Giuliani buscarán alcanzar su séptimo título mundial.

La gran final se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 20, en el SND Arenita de Paraguay. Será un duelo entre dos potencias del hockey sobre patines: España intentará prolongar su reinado, mientras que Las Águilas buscarán recuperar la corona y volver a lo más alto del mundo.