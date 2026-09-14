A menos de un mes del debut, el cuerpo técnico de Las Águilas confirmó la lista oficial de jugadoras que representarán a Argentina en el Mundial de hockey sobre patines, que se disputará en el marco de los World Skate Games – Paraguay 2026.

El seleccionado dirigido por Darío Giuliani estará integrado por 12 jugadoras, entre ellas varias sanjuaninas, y contará con futbolistas de experiencia internacional para afrontar la competencia que se desarrollará del 4 al 10 de octubre en Luque.

Las tres arqueras serán Natalia Jara, de Concepción Patín Club de San Juan; Paula Zeballos, de IMPSA de Mendoza; y Victoria Guzzo, de CH Mataró de España.

Las nueve jugadoras de campo serán Luciana Agudo, de CP Vila Sana de España; Gimena Gómez, de CP Vila Sana de España; Florencia Felamini, de CP Manlleu de España; Valentina Fernández, de CP Manlleu de España; Julieta Fernández, de CP Esneca Fraga de España; Adriana Soto, de CP Esneca Fraga de España; Lucía Maldonado, de Marineda Hockey de España; Lourdes Lampasona, de HC Raxoi de España; y Pilar Abaid, de Godoy Cruz de Mendoza.

En comparación con la prelista presentada anteriormente, las únicas ausencias son las arqueras Anabella Flores, de Concepción Patín Club de San Juan, y Ana Paula Gimeno, de Noisy Le Grand de Francia.

El debut será ante Suiza

El estreno de la Selección Argentina será el domingo 4 de octubre ante Suiza, a las 20 horas de nuestro país, en el inicio de su participación en el Grupo A del Mundial.

Luego del debut, Las Águilas afrontarán el segundo partido de la primera ronda el lunes 5 de octubre ante Francia, desde las 15:30, mientras que el tercer encuentro será el martes 6 ante España, a las 20.

El último partido de la primera ronda será el jueves 8 de octubre frente a Chile, también desde las 20 horas de Argentina. En la otra zona del certamen competirán México, Brasil, India, Colombia, Italia y Portugal.

San Juan, presente en el seleccionado

El Gobierno de San Juan continúa presente junto a los seleccionados argentinos de hockey sobre patines, reforzando la pasión de los sanjuaninos por esta disciplina.

Además del seleccionado femenino senior, en la ciudad de Luque también competirán el seleccionado masculino senior y el Sub 19 masculino, todos en búsqueda de nuevos títulos mundialistas.