Las Águilas tienen por delante uno de los desafíos más exigentes de los World Skate Games Asunción 2026. La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines enfrentará este viernes 9 de octubre, desde las 17.30, a una Italia que llega invicta, con cinco victorias consecutivas y un rendimiento que la posiciona entre las principales candidatas. El equipo dirigido por Darío Giuliani buscará superar a las europeas para meterse en una nueva final y mantener viva la ilusión de defender el título mundial conquistado en San Juan 2022.

(Foto: Maximiliano Maldonado / HUARPE).

Argentina consiguió su clasificación a semifinales después de vencer 4 a 0 a Chile, en un encuentro donde necesitaba ganar para seguir en carrera. El resultado permitió dejar atrás la dura derrota frente a España y recuperar confianza en el momento más importante del campeonato.

Enfrente estará un seleccionado italiano que todavía no conoce la derrota en Paraguay. Las europeas ganaron sus cinco presentaciones, terminaron primeras del Grupo B y llegan con argumentos para intentar alcanzar la final.

Las Águilas recuperaron confianza ante Chile

El camino de Argentina comenzó con una victoria por 5 a 1 frente a Suiza y continuó con una goleada 6 a 0 sobre Francia. Sin embargo, en su tercera presentación sufrió un duro golpe al caer 7 a 1 frente a España, uno de los principales candidatos al título.

La derrota dejó a Las Águilas con la obligación de vencer a Chile para conseguir la clasificación. El equipo respondió con una actuación sólida, se impuso por 4 a 0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores seleccionados del mundo.

Ahora, las dirigidas por Giuliani deberán volver a mostrar esa fortaleza colectiva frente a un rival que exigirá máxima concentración.

La experiencia de las campeonas mundiales y la capacidad de recuperación que demostraron en el torneo aparecen como herramientas fundamentales para afrontar una semifinal donde cualquier error puede resultar decisivo.

Italia, invicta y con cinco triunfos consecutivos

El seleccionado italiano llega a semifinales con números contundentes. En su debut goleó 13 a 1 a Brasil y posteriormente derrotó 12 a 0 a India. Su tercera presentación fue una de las más importantes, cuando superó 4 a 1 a Portugal, otro de los equipos fuertes de la competencia.

Luego consiguió una amplia victoria por 21 a 0 frente a México y cerró su camino hacia semifinales con un ajustado triunfo 1 a 0 sobre Colombia.

Con cinco victorias, 51 goles a favor y apenas dos en contra, Italia se presenta como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Entre sus principales figuras aparece Elena Tamiozzo, una de las goleadoras del seleccionado europeo, que se convirtió en una amenaza constante para las defensas rivales.

Sin embargo, Argentina tiene antecedentes favorables ante las italianas. En el Mundial de San Juan 2022, Las Águilas se impusieron por 2 a 1, mientras que en la edición de 2024 consiguieron una contundente victoria por 9 a 0.

Aunque esos resultados pertenecen al pasado, reflejan el protagonismo que ha mantenido el seleccionado argentino frente a uno de sus principales competidores internacionales.

El sueño de volver a una final mundialista

La semifinal entre Argentina e Italia se disputará este viernes, desde las 17.30, en el pabellón SND Arenita de Asunción. El ganador avanzará a la final del sábado 10 de octubre, mientras que el perdedor deberá disputar el encuentro por el tercer puesto.

Del otro lado del cuadro, España y Portugal protagonizarán la otra semifinal, en busca del segundo boleto para definir el título.

Para Las Águilas, alcanzar una nueva final significaría mantener intacto el sueño de defender aquella corona conquistada en 2022, cuando el estadio Aldo Cantoni fue escenario de una de las consagraciones más recordadas del deporte sanjuanino.

Cuatro años después, el equipo argentino vuelve a encontrarse ante una oportunidad de luchar por lo más alto. Esta vez tendrá enfrente a una Italia que llega con puntaje perfecto y la confianza de haber ganado todos sus encuentros.

Las Águilas saben que deberán ofrecer su mejor versión. La experiencia mundialista y el orgullo de defender la camiseta argentina serán sus principales aliados para intentar superar a las europeas y quedar a un solo triunfo de otra consagración.