La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines comenzó con un contundente triunfo su participación en el Mundial de Asunción 2026. Las Águilas, dirigidas por Darío Giuliani, golearon 5 a 1 a Suiza en el COP Arena de Paraguay, en un encuentro que dominaron de principio a fin, pese a las dificultades que presentaron las condiciones de la pista.

Durante el primer tiempo, las jugadoras argentinas dominan el partido. (Foto: DIARIO HUARPE)

Desde los primeros minutos, Argentina tomó el protagonismo y generó varias situaciones de peligro, aunque se encontró con una destacada actuación de la arquera suiza Judith Iseli. La insistencia tuvo su recompensa cuando Julieta Fernández abrió el marcador tras una asistencia de Luciana Agudo y amplió la ventaja luego de una recuperación de Adriana Soto. La delantera completó su triplete tras recibir un pase de Jimena Gómez. Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad, Elona Moor descontó para Suiza y estableció el 3 a 1 parcial.

Las jugadoras arrancaron con el pie derecho en la competencia. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el complemento, Argentina mantuvo el dominio y continuó generando oportunidades. Soto tuvo la posibilidad de convertir desde el punto penal, pero Iseli contuvo su remate. Minutos después, Valentina Fernández marcó el cuarto tanto tras una asistencia de Soto, mientras que Florencia Felamini selló el 5 a 1 definitivo luego de una habilitación de Agudo. Pese a la falta de adherencia de la pista, que complicó los desplazamientos de las jugadoras, Las Águilas lograron imponer su juego y ahora se preparan para enfrentar a Francia este lunes 5 de octubre.

Las jugadores posando para la foto oficial. (Foto: DIARIO HUARPE)

Las voces de los protagonistas

Tras la victoria, el entrenador de la Selección Argentina, Darío Giuliani, celebró el resultado, aunque también expresó su preocupación por las condiciones de la pista. En una entrevista exclusiva con GRUPO HUARPE, reconoció que el equipo tuvo que adaptarse a un escenario complicado. "Se comenzó el Mundial, ganamos en un partido en un contexto un poco difícil, pero se sacó el resultado. El partido se hizo lo que se pudo. Es muy difícil el primer partido, es difícil el contexto en el que jugamos y ha salido todo bien", manifestó.

Darío Giuliani, DT de la Selección Argentina Femenino.

El director técnico también hizo hincapié en el desgaste físico que sufrieron las jugadoras. "Es cierto que el piso costaba patinar, por lo tanto, el esfuerzo fue el doble, pero fue un partido relativamente tranquilo, así que estamos bien", explicó. De cara al encuentro frente a Francia, se mostró esperanzado con el cambio de escenario: "Esa es la idea, que mañana se puedan soltar más las chicas en su velocidad, en su técnica, que disfruten del partido".

Por su parte, la capitana de Las Águilas, Luciana Agudo, coincidió con el entrenador y aseguró que las condiciones del parquet impidieron que Argentina desplegara todo su potencial. En diálogo con Maximiliano Maldonado, el enviado especial, la experimentada jugadora reconoció: "Obviamente no pudimos demostrar lo que hemos venido entrenando todo este tiempo".

Luciana Agudo, capitana de Las Águilas.

Agudo fue contundente al describir las dificultades que enfrentaron durante el debut. "La verdad que nos costó un montón, o sea, no se puede patinar directamente acá", afirmó. Pese a los inconvenientes, Argentina logró imponerse y comenzar el Mundial con sus primeros tres puntos.

Dato

Por el mal estado de la pista y tras las quejas, la organización resolvió cambiar de sede. Así quedaron los nuevos horarios para este lunes: