La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines volvió a demostrar su jerarquía en los World Skate Games Asunción 2026 y se consagró subcampeona del mundo, tras caer por 3-1 ante España en la final. Las Águilas cerraron el campeonato con cuatro victorias, dos derrotas y 21 goles convertidos, en una campaña que las llevó nuevamente a pelear por el título mundial.

El equipo dirigido por Darío Giuliani comenzó con un triunfo por 5-1 ante Suiza y luego goleó 6-0 a Francia, antes de caer 7-1 frente a España en la fase de grupos. En las instancias decisivas, Argentina superó 4-0 a Chile en cuartos de final y 4-0 a Italia en semifinales, hasta encontrarse nuevamente con España en la definición.

Julieta Fernández, la máxima goleadora argentina

La principal referencia ofensiva fue Julieta Fernández, autora de nueve goles durante el recorrido del seleccionado, con un triplete ante Suiza, dos tantos frente a Francia, uno contra España en la fase de grupos y otros tres ante Chile. Su capacidad para definir y su presencia en los momentos importantes la convirtieron en la máxima artillera albiceleste del torneo.

Adriana Soto también tuvo un papel determinante, con cinco goles: convirtió tres ante Francia y marcó dos en la semifinal frente a Italia. Gimena Gómez aportó otros dos tantos en ese mismo partido, mientras que Valentina Fernández y Florencia Felamini sumaron dos goles cada una a lo largo del campeonato, y Lucía Maldonado anotó el único tanto argentino en la final.

Una campaña con carácter y protagonismo

La solidez colectiva también fue importante para que Argentina llegara a la definición, especialmente en los cruces eliminatorios, donde mantuvo su arco en cero ante Chile e Italia. La capitana Luciana Agudo y la arquera Natalia Jara fueron parte de una estructura defensiva que sostuvo al equipo durante los momentos decisivos, aunque la ausencia de Agudo en la final fue un condicionante para el seleccionado.

La derrota ante España no borra el camino recorrido ni la capacidad de Las Águilas para volver a disputar una final mundialista. Con una goleadora destacada, varias jugadoras decisivas y el acompañamiento de las familias y los hinchas argentinos, la Selección volvió a dejar su marca en Paraguay y reafirmó el orgullo de representar a una potencia histórica del hockey sobre patines.