Las Águilas están nuevamente en una final del mundo. La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines goleó 4 a 0 a Italia en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026 y quedó a un paso de conquistar su séptimo título mundial. Con un doblete de Jimena Gómez y los tantos de Julieta Fernández y Adriana Soto, el equipo dirigido por Darío Giuliani se impuso con autoridad en el SND Arenita de Paraguay. El encuentro contó con la cobertura especial de GRUPO HUARPE, a través del enviado Maximiliano Maldonado.

Desde el comienzo, Argentina tomó el protagonismo con una presión intensa y una rápida circulación de la bocha. Julieta Fernández tuvo la primera ocasión clara con un remate que pegó en el palo, mientras que Luciana Agudo también estuvo cerca de convertir. La apertura del marcador llegó cuando restaban 15 minutos y 33 segundos para finalizar el primer tiempo: Adriana Soto recuperó la bocha, superó a la arquera italiana Verónica Caretta y asistió a Julieta Fernández, quien apareció en el segundo palo para marcar el 1 a 0.

Lejos de conformarse, Las Águilas mantuvieron el dominio y ampliaron la diferencia a falta de 8 minutos y 44 segundos para el descanso. Nuevamente Soto fue protagonista al desbordar por la banda y enviar un pase preciso para que Jimena Gómez definiera sin marca y estableciera el 2 a 0. Antes del entretiempo, Argentina tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja mediante un penal sancionado sobre Gómez y ratificado por el VAR, pero Caretta contuvo el remate de Valentina Fernández.

En el complemento, Las Águilas sostuvieron la intensidad y el control del encuentro, aunque con una modificación importante: Florencia Felamini ingresó en reemplazo de la capitana Luciana Agudo, quien no regresó a la pista. Con las asociaciones ofensivas entre Julieta Fernández, Valentina Fernández y Adriana Soto, Argentina continuó generando situaciones de peligro y mantuvo la ventaja conseguida en la primera mitad.

El tercer tanto llegó gracias a una gran acción individual de Adriana Soto. La jugadora argentina patinó por detrás del arco italiano, sorprendió a Caretta con una definición elevada al primer palo y estableció el 3 a 0. La superioridad del seleccionado se hizo todavía más evidente cuando Jimena Gómez aprovechó un rebote tras un remate de Julieta Fernández y convirtió su segundo gol de la tarde para sellar el 4 a 0.

Con el resultado prácticamente definido, Giuliani realizó modificaciones y les dio minutos a otras integrantes del plantel, entre ellas Lourdes Lampasona. Sobre el cierre, Soto tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, pero Caretta logró contener su remate.

De esta manera, Las Águilas cerraron una actuación contundente, sumaron su segunda victoria consecutiva sin recibir goles y aseguraron su lugar en la gran final del Mundial de Asunción 2026. Este sábado 10 de octubre, desde las 20, Argentina volverá a enfrentar a España, rival que la derrotó 7 a 1 en la fase de grupos, con el objetivo de conquistar su séptima corona mundial y repetir la consagración conseguida en San Juan 2022.