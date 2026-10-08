Argentina afrontará este jueves un partido a todo o nada ante Chile en los World Skate Games Asunción 2026. Las Águilas se medirán ante el seleccionado trasandino desde las 20 horas en el SND Arenita, con la clasificación a las semifinales en juego.

El encuentro marcará el cierre de la fase de grupos para el seleccionado argentino femenino. Después de tres presentaciones, el equipo nacional llega a esta definición con seis puntos y tendrá frente a sí a un Chile que buscará quedarse con el lugar en la siguiente instancia.

Definición directa

Argentina comenzó su recorrido mundialista con una contundente victoria ante Suiza por 5-1. Luego volvió a celebrar con una goleada 6-0 sobre Francia, resultados que le permitieron llegar a la tercera fecha con puntaje ideal.

El último partido tuvo a España como rival y terminó con una derrota por 7-1 para Las Águilas. El resultado dejó al conjunto argentino obligado a buscar ante Chile el resultado que le permita continuar en carrera por el título.

Chile, el último obstáculo

Del otro lado estará Chile, que llega a esta jornada con tres puntos y todavía mantiene posibilidades de avanzar. Por eso, el duelo tendrá todos los condimentos de una definición directa, con dos seleccionados que conocen la importancia de lo que estará en juego.

El Comité estableció el encuentro entre Argentina y Chile para este jueves 8 de octubre a las 20 horas. La competencia forma parte de los World Skate Games Asunción 2026 y el resultado determinará el futuro de Las Águilas en el certamen.

El desafío después del golpe

Argentina deberá dejar atrás rápidamente la caída ante España y volver a mostrar las virtudes que tuvo en sus dos primeras presentaciones. La Selección tendrá por delante un rival que también saldrá a buscar la clasificación y que convertirá cada minuto en una disputa clave.

Las Águilas saben que no hay margen para mirar más allá de este partido. Desde las 20, Argentina y Chile se enfrentarán a todo o nada en el SND Arenita, en busca del boleto a las semifinales del Mundial.