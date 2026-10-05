Las Águilas vencen 3-0 a Francia en el Mundial de Asunción

La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines volverá a salir a la pista este lunes en el Mundial de Asunción 2026. Las Águilas enfrentarán a Francia desde las 16, en el SND Arenita, con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva después del contundente estreno frente a Suiza.

El equipo dirigido por Darío Giuliani comenzó su camino mundialista con un triunfo 5-1. Julieta Fernández fue una de las grandes figuras al convertir tres goles, mientras que Valentina Fernández y Florencia Felamini completaron la cuenta argentina. El descuento suizo fue obra de Elona Moor.

Un nuevo escenario para Las Águilas

El duelo ante Francia tendrá además una particularidad: Argentina dejará el COP Arena y jugará en el SND Arenita. La organización trasladó los encuentros previstos para los próximos días después de las críticas que generó el estado del piso utilizado durante la primera jornada.

Tras el debut, Luciana Agudo había advertido sobre las dificultades que presentaba la superficie para el desplazamiento de las jugadoras, mientras que Giuliani señaló que el equipo debió realizar un esfuerzo físico mayor.

El cambio de escenario aparece así como un dato importante para una Selección que intentará desplegar mejor su velocidad y juego ante Francia.

Francia llega golpeada

El conjunto francés tuvo un estreno complicado en Paraguay. España se impuso por 8-0 y dejó a Francia obligada a buscar una recuperación en su segunda presentación.

Los antecedentes recientes también son favorables para Argentina. En el Mundial de 2024, Las Águilas vencieron 6-0 a Francia, mientras que en San Juan 2022 la victoria albiceleste fue por 10-1.

Argentina buscará aprovechar el envión conseguido frente a Suiza y sumar otros tres puntos en el Grupo A antes de afrontar uno de los partidos más exigentes de la primera fase.

Después de enfrentar a Francia, Las Águilas se medirán este martes con España, desde las 20. La fase inicial se completará el jueves frente a Chile, también a las 20.

Con el antecedente de una goleada en el debut y en un nuevo escenario, Argentina buscará dar otro paso firme en Asunción antes de medirse con uno de los principales candidatos al título.