La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines cerró este fin de semana una gira amistosa por Entre Ríos con tres victorias y continúa con su puesta a punto para la Copa Mundial 2026 de los World Skate Games – Asunción.

Las Águilas disputaron tres encuentros en la ciudad de Paraná y terminaron la gira con un saldo perfecto. El seleccionado argentino debutará en el Mundial el próximo domingo 4 de octubre a las 20, cuando enfrente a Suiza por la primera fecha del Grupo A.

El Gobierno de San Juan acompaña al seleccionado nacional en el proceso de preparación para la competencia internacional.

Triunfo en el primer amistoso

El itinerario de la delegación comenzó el viernes 4 de septiembre por la mañana con una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Por la tarde llegó el momento de salir a la pista para disputar el primer ensayo.

Las Águilas enfrentaron a un selectivo local Juvenil masculino y se impusieron por 4-1. Julieta Fernández, Valentina Fernández y Adriana Soto, en dos oportunidades, fueron las autoras de los goles argentinos.

El encuentro sirvió para que el cuerpo técnico continuara evaluando variantes de cara a la competencia mundialista.

Dos goleadas ante Entre Ríos

Los dos partidos restantes fueron ante la Selección entrerriana femenina, que presentó dos equipos diferentes para los amistosos: Verde y Rojo.

Argentina volvió a mostrar su contundencia y se quedó con ambos encuentros. Primero derrotó 5-0 al elenco Verde, con goles de Adriana Soto, en dos oportunidades, Florencia Felamini, Julieta Fernández y Lourdes Lampasona.

Luego, ante el equipo Rojo, Las Águilas volvieron a golear, esta vez por 6-0. Lucía Maldonado marcó dos tantos, mientras que también convirtieron Gimena Gómez, Pilar Abaid, Adriana Soto y Julieta Fernández.

La mira puesta en Asunción

Con la gira finalizada, la Selección Argentina continúa trabajando con una prelista de jugadoras. El cuerpo técnico encabezado por el entrenador Darío Giuliani deberá definir próximamente la convocatoria definitiva para la Copa Mundial que se disputará en Paraguay.

Por el momento, la prelista está integrada por las arqueras Anabella Flores, Natalia Jara, Paula Zeballos, Ana Paula Gimeno y Victoria Guzzo.

Entre las jugadoras de campo aparecen Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Valentina Fernández, Julieta Fernández, Adriana Soto, Lucía Maldonado, Lourdes Lampasona y Pilar Abaid.

Las Águilas ya tienen rival y fecha para el estreno. El 4 de octubre, ante Suiza, comenzará el camino mundialista de la Selección Argentina femenina.