Dos selecciones argentinas, dos partidos a cientos de kilómetros de distancia y una misma camiseta. En la previa de un encuentro clave en los World Skate Games de Asunción 2026, en hockey sobre patines, Las Águilas se sumaron a una noche especial para el deporte nacional y dejaron un mensaje cargado de emoción: “Gracias Messi”.

La imagen fue tomada en Asunción, en la previa de Argentina - España por el mundial. Exactamente a la misma hora, en el estadio Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi juega su partido de despedida con la Selección Argentina.

Antes de concentrarse definitivamente en su propio desafío, las jugadoras y el cuerpo técnico de Las Águilas eligieron ser parte, a la distancia, de una jornada que tendrá todos los ojos puestos en el capitán argentino.

En la foto, todo el plantel aparece detrás de una bandera celeste y blanca con el Sol de Mayo y dos palabras escritas en grandes letras: “Gracias Messi”.

Una noche de Selección

Las Águilas llegan al encuentro frente a España con puntaje ideal. Vencieron 5-1 a Suiza en el debut y luego golearon 6-0 a Francia, mientras que las españolas también ganaron sus dos presentaciones.

El duelo aparece como una final por adelantado entre las campeonas de los últimos dos Mundiales y será clave en la pelea por el primer puesto del Grupo A.

Argentina conquistó el título en San Juan 2022 justamente frente a España, con un triunfo 3-0 en el Aldo Cantoni. Dos años después, las europeas tuvieron revancha al eliminar a Las Águilas en las semifinales de Novara 2024 y luego quedarse con la corona.

Pero antes de que comenzara a rodar la bocha en Asunción, hubo tiempo para mirar hacia Buenos Aires.

Durante más de dos décadas, Messi llevó la camiseta argentina y se convirtió en capitán y símbolo de una generación que alcanzó la gloria mundial. Este martes, mientras el 10 atraviesa una noche cargada de emoción, Las Águilas también saldrán a defender la celeste y blanca.

Desde Paraguay, antes de hacerlo, eligieron decirlo de la manera más simple: “Gracias Messi”.