La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines llegó al estadio para afrontar uno de los partidos más exigentes del Mundial de Asunción 2026. Las Águilas arribaron en medio de un clima de entusiasmo, acompañadas por cánticos y el aliento de los hinchas argentinos.

“Vamos, vamos Selección, hoy te venimos a alentar. Para ser campeón, primero hay que ganar”, fue uno de los cánticos que acompañó la llegada del plantel antes del encuentro frente a España.

Las dirigidas por Darío Giuliani se preparan para medirse ante una de las selecciones más fuertes del torneo, en un duelo que aparece como una prueba importante dentro de la competencia.

El plantel argentino ingresó al estadio concentrado y rodeado por el apoyo de los simpatizantes que se acercaron para acompañar a Las Águilas en una nueva presentación mundialista.

GRUPO HUARPE realiza una cobertura especial desde Paraguay, siguiendo de cerca la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Asunción 2026.