Las Águilas ya se encuentran en el SND Arenita, donde este lunes enfrentarán a Francia por una nueva fecha del Mundial de Asunción 2026. La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines llegó al estadio para comenzar con la preparación previa al encuentro que se disputará desde las 16.

El equipo dirigido por Darío Giuliani buscará conseguir su segunda victoria consecutiva después de un estreno contundente. En el debut, Argentina goleó 5-1 a Suiza y comenzó de la mejor manera su camino en la competencia mundialista.

Julieta Fernández fue una de las grandes protagonistas del primer partido al convertir tres goles, mientras que Valentina Fernández y Florencia Felamini completaron la goleada argentina. El descuento de Suiza fue marcado por Elona Moor.

Ahora, las jugadoras argentinas afrontarán un nuevo desafío frente a Francia con el objetivo de mantener el buen comienzo y sumar otro resultado positivo en Asunción.

GRUPO HUARPE realiza una cobertura especial desde Paraguay para seguir de cerca el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial.