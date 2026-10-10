La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines luchó hasta el último segundo, pero no pudo conquistar su séptima estrella mundial. Las Águilas cayeron 3-1 ante España en la gran final de los World Skate Games Asunción 2026 y cerraron su participación como subcampeonas del mundo. En un partido cargado de intensidad, entrega y emociones, el equipo dirigido por Darío Giuliani logró descontar sobre el cierre y estuvo cerca de igualar el marcador, aunque las españolas terminaron sellando su consagración. El encuentro contó con la cobertura especial de GRUPO HUARPE desde Paraguay, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado.

Desde el inicio, ambos seleccionados protagonizaron una final de alto nivel, con situaciones de peligro y grandes intervenciones de las arqueras. Natalia Jara respondió con seguridad ante los ataques de María Sanjurjo y Aina Florenza, mientras que Argentina inquietó mediante Julieta Fernández, Adriana Soto y Gimena Gómez. Una de las oportunidades más claras llegó en los minutos finales del primer tiempo, cuando Soto quedó mano a mano con Anna Ferrer, quien evitó el gol argentino con dos atajadas consecutivas. España también estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Florenza que se estrelló en el travesaño. Así, ambos equipos se fueron al descanso igualados sin goles.

En el complemento, España aumentó la presión y encontró respuestas en una destacada Natalia Jara, que sostuvo el arco argentino con varias intervenciones decisivas. Sin embargo, cuando restaban 16 minutos y seis segundos, Sanjurjo desbordó y asistió a Marta González Piquero, quien apareció en el área para establecer el 1-0. El conjunto europeo aprovechó su momento y, minutos después, Aimé Fidalgo amplió la diferencia con un remate cruzado que puso el 2-0.

Lejos de rendirse, Las Águilas adelantaron sus líneas y buscaron el descuento. La recompensa llegó cuando faltaban 4 minutos y 58 segundos: Florencia Felamini asistió a Lucía Maldonado, quien definió por encima de Ferrer para marcar el 2-1 y devolverle la ilusión al seleccionado argentino. Poco después, una revisión del VAR terminó con tarjeta azul para Victòria Porta, lo que dejó a España con una jugadora menos durante dos minutos.

Argentina aprovechó la superioridad numérica para lanzarse al ataque y generar nuevas situaciones, aunque volvió a encontrarse con la resistencia de Ferrer. En los últimos segundos, Giuliani apostó por retirar a la arquera y sumar una quinta jugadora de campo en busca del empate. Sin embargo, cuando apenas restaban tres segundos, Florenza recuperó la bocha y convirtió con el arco vacío para sentenciar el 3-1 definitivo.

Las Águilas disputaron la final sin Luciana Agudo entre las titulares debido a una lesión sufrida en semifinales. Pese a esa ausencia, el seleccionado argentino compitió hasta el cierre y estuvo cerca de forzar la igualdad. España celebró el bicampeonato mundial, mientras que Argentina se despidió de Asunción con la medalla de plata y el orgullo de haber alcanzado una nueva final del mundo.