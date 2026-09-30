Más de 3.000 personas convirtieron este martes al estadio Aldo Cantoni en el escenario de una emotiva despedida para Las Águilas antes de los World Skate Games Asunción 2026. En su última presentación previa al Mundial, la Selección Argentina femenina goleó 5-0 al combinado sanjuanino Sub 19 y recibió el cariño de un público que celebró cada tanto antes del viaje a Paraguay. Los varones del Sub 19 también tuvieron su partido y despedida.

Argentina dominó el encuentro y encontró los goles mediante Adriana Soto, que convirtió dos tantos, y la capitana Luciana Agudo, autora de un triplete. Más allá del resultado, la noche estuvo atravesada por los aplausos y las muestras de afecto hacia un plantel que viene preparandose para el Mundial Senior femenino, que se disputará del 4 al 10 de octubre.

“Queríamos que las chicas tuvieran una despedida con el público, que se sintieran mimadas después de dos meses de mucha preparación”, declaró a DIARIO HUARPE Darío Giuliani, entrenador de Las Águilas.

El DT aseguró que Argentina llega después de un proceso en el que pudo trabajar los aspectos físicos y tácticos, y destacó como principales fortalezas la calidad técnica, el convencimiento y la unión de un grupo que conserva gran parte de su base desde hace varios años.

España y una revancha que Las Águilas tienen en vista

Además de volver a luchar por un título mundial, Argentina llegará a Paraguay con una cuenta pendiente. En Novara 2024, Las Águilas perdieron la semifinal frente a España, que posteriormente se consagró campeona, y terminaron el torneo con la medalla de bronce.

Dos años después, ambos seleccionados volverán a encontrarse, esta vez durante la fase de grupos. Para el entrenador, aquella eliminación todavía permanece en la memoria de sus dirigidas y funciona como una motivación adicional.

“Las chicas perdieron la semifinal con España, que después salió campeón. Eso quedó presente y hay ganas de revancha; es uno de los argumentos importantes para enfrentar este Mundial”, explicó.

El entrenador considera que ese partido será una de las primeras grandes pruebas del campeonato. España vuelve a aparecer entre las principales candidatas y Argentina tendrá que mostrar rápidamente el nivel con el que pretende llegar hasta las instancias decisivas.

“Argentina siempre es protagonista. Sabemos que es muy difícil, pero el objetivo es el máximo”, sostuvo Giuliani.

Agudo, tres goles y otra ilusión mundialista

Luciana Agudo fue una de las grandes protagonistas de la despedida con tres goles. La capitana afrontará otra Copa del Mundo después de una extensa trayectoria con la camiseta argentina, con la que fue campeona mundial en 2010, 2014 y 2022, esta última consagración conseguida precisamente en el Aldo Cantoni.

La sanjuanina todavía no sabe si Asunción marcará su última participación mundialista y prefiere no ponerle fecha a su despedida.

“No pienso si es el último o no. Van pasando los años y voy viendo si estoy bien y si me llaman. Mientras mi cuerpo dé, siempre voy a estar”, expresó.

Agudo también reconoció que la caída ante España continúa siendo una motivación para el plantel.

“Haber perdido la semifinal del Mundial pasado es algo que duele y lo tenemos muy presente. Argentina siempre tiene la expectativa de ganar y vamos a pelear por eso”, señaló.

Después de tantos años, títulos y Mundiales, la capitana mantiene intacta la sensación de representar al país: “Cada Mundial lo tomo como si fuera el primero, con la misma ilusión y las mismas ganas”.

La Sub 19 masculina también tuvo su despedida

Antes de Las Águilas, la fiesta había comenzado a las 19:30 con el encuentro entre la Selección Argentina Sub 19 masculina y el seleccionado sanjuanino de la misma categoría.

El conjunto juvenil también utilizó el Aldo Cantoni como escenario para su último partido antes de viajar a Paraguay y disputar su propio Mundial dentro de los World Skate Games.

De esta manera, la noche reunió dos despedidas mundialistas en un mismo escenario. Primero fue el turno de los juveniles y luego llegaron Las Águilas, que cerraron la jornada entre cinco goles, aplausos y una ovación de más de 3.000 personas antes de partir en busca de otro gran capítulo para el hockey argentino.