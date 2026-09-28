Las Águilas representaron a San Juan durante la tercera fecha de la Liga Cuyana de Básquet en Silla de Ruedas, disputada el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. La competencia regional tuvo como escenario el Polideportivo Saso, ubicado en San Martín, Mendoza.

La delegación sanjuanina estuvo integrada por 20 personas. Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el equipo continúa sumando competencia y experiencia a nivel regional.

Victoria en el debut

Las Águilas comenzaron su participación el sábado frente a Granaderos de San Martín. El conjunto sanjuanino tuvo una buena actuación y consiguió imponerse por 36 a 21.

El triunfo significó la primera victoria del fin de semana para el equipo representante de San Juan. El resultado permitió comenzar la tercera fecha de la Liga Cuyana con una presentación positiva.

Derrota ante ICLIM

La segunda presentación de Las Águilas se produjo durante la jornada del domingo. En esta oportunidad, el rival fue ICLIM de Mendoza, en un encuentro mucho más ajustado.

El equipo sanjuanino luchó hasta el final del partido, pero el conjunto mendocino terminó imponiéndose por 51 a 44. De esta manera, Las Águilas cerraron la tercera fecha con una victoria y una derrota.

Más experiencia regional

La participación en San Martín permitió al conjunto sanjuanino continuar sumando partidos y experiencia dentro de la competencia regional. Las Águilas volvieron a representar a la provincia en una nueva fecha de la Liga Cuyana de Básquet en Silla de Ruedas.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, el equipo continúa fortaleciendo el desarrollo de esta disciplina. La tercera fecha se desarrolló durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre en Mendoza.