n el marco de la cobertura especial de GRUPO HUARPE en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026, el periodista Maximiliano Maldonado acompaña de primera mano el camino de los seleccionados argentinos en Paraguay. Este domingo 4 de octubre, Las Águilas van camino a COP Arena entre la emoción, el nerviosismo y al ritmo de "Yo por ti volveré", de Gilda, para disputar su primer partido de la competencia internacional frente a Suiza, desde las 20 (hora argentina).

La llegada del seleccionado femenino está marcada por un clima de entusiasmo y expectativa. Con la música de Gilda como protagonista, las jugadoras se dirigieron hacia la pista para comenzar a vivir una jornada especial, en la que buscarán dar el primer paso hacia un nuevo sueño mundialista.

Entre sonrisas, concentración y los nervios propios de un debut, el plantel argentino se mostró unido en la previa del encuentro. La canción elegida acompañó a las jugadoras en los momentos anteriores a su presentación, en una escena que reflejó la ilusión con la que afrontan el desafío de representar al país.

El equipo nacional, que cuenta con una importante presencia de jugadoras sanjuaninas, buscará comenzar el torneo con una victoria frente al conjunto europeo. El encuentro será una primera prueba para un seleccionado que llega a Paraguay con el objetivo de ser protagonista y pelear por el título.

La participación de Las Águilas genera una expectativa especial en San Juan, una provincia con una fuerte tradición en el hockey sobre patines y que aporta representantes a los seleccionados nacionales. Para las deportistas, disputar una competencia de esta magnitud también representa el resultado de años de entrenamiento, esfuerzo y dedicación.

La jornada mundialista comenzó con una alegría para el hockey argentino. La Selección Sub 19 masculina, dirigida por Esteban "Tuco" Ábalos, debutó con una contundente victoria por 7 a 3 frente a Suiza, en un encuentro en el que los jugadores sanjuaninos tuvieron una destacada participación.

Ahora será el turno de Las Águilas, que buscarán repetir el resultado positivo y comenzar con el pie derecho su participación en Asunción 2026. Con la emoción del debut, el acompañamiento de sus familias y la ilusión de todo un país, las jugadoras argentinas se preparan para salir a la pista y afrontar su primer desafío mundialista.