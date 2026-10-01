Las Águilas emprendieron este jueves por la mañana el viaje rumbo a Asunción, Paraguay, para disputar el Mundial de Hockey Sobre Patines. La Selección Argentina Senior femenina partió desde el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y tendrá una escala en Buenos Aires antes de continuar hacia Paraguay.

Antes de subir al avión, DIARIO HUARPE habló con la capitana Luciana Agudo, Florencia Felamini y la joven promesa Pilar Abaid. Las tres compartieron sus sensaciones, hablaron de la ilusión que tienen para esta competencia y contaron cómo viven las horas previas a comenzar el sueño mundialista.

La revancha que impulsa a Las Águilas

Las Águilas en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Luciana Agudo, capitana del seleccionado, contó que el grupo esperaba desde hacía tiempo este momento. “Ya comenzamos. Esperado bastante para este momento y bueno, con mucha satisfacción”, expresó antes de emprender el viaje.

La capitana destacó que el equipo llega con una motivación especial y con el recuerdo de la última competencia como parte de la preparación. “El pasado es lo más claro que tenemos, la revancha”, sostuvo Agudo, quien también pidió el acompañamiento de los hinchas argentinos.

“Que nos sigan apoyando, que sigan creyendo”, fue el mensaje que dejó la capitana. Además, remarcó que tienen “muy buenas expectativas” por el equipo que conformaron para afrontar el Mundial.

Felamini y la responsabilidad de ser Argentina

Florencia Felamini integra el plantel de Las Águilas que disputará el Mundial de hockey sobre patines.FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Florencia Felamini reconoció que el grupo vive con ansiedad las horas previas al nuevo Mundial. “Ansiosa porque se viene otro Mundial, pero sabiendo que somos unas grandes candidatas para este Mundial, así que con toda la responsabilidad”, expresó.

La jugadora también habló sobre la presión que implica representar a Argentina en una competencia de esta magnitud. “Siendo argentina siempre uno tiene la presión de salir a ganar, pero también tenemos que ir a disputar porque creo que la presión muchas veces juega en contra”, explicó.

Felamini aseguró que el grupo habló mucho sobre el torneo y que el proceso de preparación se les hizo corto. También reconoció que la derrota anterior todavía está presente: “Después de haberlo ganado hace cuatro años, siempre uno lo quiere ganar, así que cuesta la derrota, pero lo bueno es que tenemos dos años para la revancha”.

Pilar Abaid y el sueño de su primer Mundial

Pilar Abaid afrontará su primer Mundial con Las Águilas y viajó con la ilusión de sumar minutos en Paraguay. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Entre las integrantes del plantel aparece Pilar Abaid, una de las jóvenes promesas que afrontará una experiencia especial con la camiseta argentina. Para ella, este viaje representa el cumplimiento de un sueño a una edad temprana.

“Lo que estamos viviendo es un sueño para mí, haberlo podido cumplir a tan corta edad, así que muy contenta y metida en el objetivo”, contó Pilar. La joven destacó además el acompañamiento que recibió de sus compañeras durante los últimos días.

Abaid relató que compartieron entrenamientos, meriendas y cenas durante la preparación y definió esos momentos como “inolvidables”. Para Paraguay, reconoció que lleva “expectativas muy altas” y que uno de sus deseos es “poder jugar algunos minutos”.

La familia también viaja con ellas

La joven reconoció que vive las horas previas con algo de nerviosismo y ansiedad, aunque aseguró que sus compañeras la ayudaron a tranquilizarse. En su caso, además, tendrá un acompañamiento especial porque su familia viajará a Paraguay.

Felamini también contó que algunas familias estarán presentes en Paraguay, mientras que otras acompañarán a las jugadoras desde San Juan a través de la televisión. “Que lo vamos a dejar todo, que se queden tranquilos por ese lado y que ojalá traigamos la suerte”, expresó como mensaje para los hinchas.

El camino de Las Águilas en el Grupo A

Las Águilas integrarán el Grupo A del Mundial de hockey sobre patines de los World Skate Games Asunción 2026. La Selección Argentina Senior Femenina tendrá cuatro partidos en la fase de grupos y comenzará su recorrido el domingo 4 de octubre.

El debut será ante Suiza, el domingo 4 de octubre a las 20, según el horario de Argentina y Paraguay. Luego, el lunes 5 a las 15:30, Argentina enfrentará a Francia en su segunda presentación.

El tercer compromiso será uno de los partidos más esperados de la fase inicial. El martes 6 de octubre a las 20, España y Argentina se enfrentarán por el Grupo A.

Después de esa primera etapa, Las Águilas cerrarán su participación en la fase de grupos frente a Chile. El encuentro será el jueves 8 de octubre a las 20.

Todos los partidos de la Selección Argentina en esta etapa se disputarán en el Estadio Óscar Harrison, ubicado en el Parque Olímpico de Luque, en el área de Gran Asunción. Allí Las Águilas buscarán avanzar en el Mundial con el objetivo y la ilusión que llevaron desde San Juan.

Las Águilas dejaron este jueves San Juan para comenzar el recorrido hacia Paraguay. Primero tendrán una escala en Buenos Aires y luego continuarán hacia Asunción, donde comenzará una nueva historia mundialista para la Selección Argentina Senior femenina.