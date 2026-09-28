Las selecciones argentinas Senior femenino y Sub 19 masculino de hockey sobre patines se despedirán del público argentino este martes 29 de septiembre en el estadio Aldo Cantoni. Los equipos jugarán partidos exhibición con entrada libre y gratuita, antes de viajar al Mundial 2026.

El seleccionado Sub 19 masculino enfrentará a jugadores sanjuaninos desde las 19:30, en su última presentación antes del Mundial.

La invitación es para todas las familias sanjuaninas durante la tarde-noche, ya que el primer amistoso comenzará a las 19:30. En ese encuentro, el seleccionado Sub 19 enfrentará a un combinado compuesto por jugadores de la provincia.

El Sub 19, primero en salir a la pista

La Selección Sub 19, dirigida por el entrenador Esteban Ábalos y su cuerpo técnico, debutará en el Mundial el próximo domingo 4 de octubre. El primer partido será ante Suiza, desde las 13:15, hora argentina.

Después del encuentro del Sub 19 llegará el turno de Las Águilas, que tienen como entrenador a Darío Giuliani y cuentan con su staff de trabajo. El seleccionado femenino jugará a las 21:30 ante otro combinado local.

Las Águilas también tendrán su debut mundialista el domingo 4 de octubre, cuando enfrenten a Suiza desde las 20 horas. De esta manera, ambos seleccionados argentinos tendrán su última presentación ante el público antes del comienzo del certamen.

Dos semanas de hockey sobre patines

En el marco de los World Skate Games – Paraguay 2026, el hockey sobre patines tendrá actividad durante dos semanas en octubre. Los mundiales Senior femenino y Sub 19 masculino se disputarán en simultáneo desde el domingo 4 hasta el sábado 10.

Luego será el turno del Mundial Senior masculino, que comenzará el domingo 11 y se extenderá hasta el sábado 17. El estadio sede será el polideportivo techado ubicado en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, en la capital Asunción.