Con la certeza y emoción de haberlo entregado todo por la camiseta albiceleste, los seleccionados argentinos de hockey sobre patines, el Sub 19 y el femenino, regresaron a San Juan.

La cámara de DIARIO HUARPE registró el momento en el que jugadoras, jugadores y el cuerpo técnico descendieron del vuelo AR 1448 de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto Domingo F. Sarmiento de Las Chacritas, 9 de Julio.

Apenas los deportistas cruzaron la puerta de acceso, fotos, abrazos y muestras de afecto por parte de familiares, dirigentes y simpatizantes dieron color a la bienvenida a la provincia.

El retorno de ambos planteles se da tras completar una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines Asunción 2026. Por un lado, la Selección Sub 19 Masculina conquistó la medalla de bronce tras superar con autoridad a Italia por 6 a 4 en el encuentro por el tercer puesto, reponiéndose de una ajustada caída de 3 a 2 en semifinales frente a España.

Por su parte, el equipo de Las Águilas —el seleccionado Senior femenino— se consagró subcampeona mundial con la medalla de plata tras caer en la definición ante el combinado femenino español.

El testimonio de los protagonistas

Entre la emoción del reencuentro, Alejo Espinosa, uno de los jóvenes integrantes del plantel, expresó su felicidad por el cálido recibimiento tras dos semanas fuera de casa: "La verdad, muy especial, que te espere la familia después de casi dos semanas... Estamos muy felices por este recibimiento".

En la misma línea, su madre manifestó con orgullo el sentimiento de la familia ante el regreso: "Estamos muy orgullosos, lo hemos acompañado, venimos con él... Es una experiencia nueva, emocionante todo, todo nuevo, pero bueno, acá estamos en San Juan, nuestra querida provincia".

Por su parte, el análisis deportivo y las metas a futuro también formaron parte de las declaraciones de las jugadoras de la selección mayor. Una de las referentes del plantel hizo un balance de la campaña y la vivencia en el torneo: "Es mi primera vez jugando una final, así que saco muchas cosas positivas del grupo... Cada partido se vio la mejora y llegamos muy bien a la final, así que eso lo destaco mucho y al grupo que se hizo".

Asimismo, otra de las jugadoras reflexionó sobre el podio obtenido y la revancha de cara a los próximos desafíos: "Obviamente hubiéramos querido volver con la copa, pero bueno, tocó el segundo puesto que también es un logro... Quedan dos años que se pasan muy rápidos, así que voy a tratar de mantenerme bien como para llegar".

Con los subcampeonatos y podios bajo el brazo, los planteles ya se encuentran en la provincia para disfrutar de un merecido descanso y recargar energías de cara a los futuros compromisos del calendario nacional e internacional.

De esta manera, concluye la participación de ambos planteles, quedando únicamente en competencia la Selección Argentina Senior Masculina en territorio paraguayo. El combinado mayor dirigido por José Luis Páez continuará en Asunción, en la fase de grupos del certamen enfrentando a Francia, Angola y Chile.

Fotos y videos: Gabriel Flores. Redes: Valentina Castronovo.