River encara el tramo decisivo de la temporada con un objetivo central: conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027. Después de quedar eliminado de la Copa Argentina y de la Sudamericana, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio deberá apostar fuerte al Torneo Clausura y a la tabla anual.

Actualmente, el Millonario ocupa el octavo puesto de la tabla anual con 42 puntos y está a cinco unidades del último lugar que entrega clasificación a la Libertadores. Con seis fechas todavía por disputar, tendrá 18 puntos en juego para intentar recortar esa diferencia.

Uno de los caminos es terminar entre los tres primeros de la tabla anual. Para conseguirlo, River no solo necesita sumar una buena cantidad de puntos, sino también esperar que algunos de los equipos que se encuentran por encima dejen unidades en el camino.

La otra vía directa es consagrarse campeón del Torneo Clausura. Para eso, primero deberá avanzar a los playoffs y luego superar las distintas instancias eliminatorias hasta quedarse con el título.

Además, existe una tercera posibilidad que depende de los resultados de otros equipos. Si uno de los conjuntos que termina en zona de clasificación por tabla anual obtiene también un cupo por haber ganado otro torneo, podría liberarse una plaza y correr los lugares.

En cuanto al fixture, River volverá a jugar el sábado 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Luego visitará a Sarmiento de Junín y cerrará la fase regular enfrentando a Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi.

Con seis partidos por delante, el margen sigue abierto, aunque River tendrá que recuperar terreno en un cierre de campeonato en el que cada punto puede resultar determinante para volver a disputar la máxima competencia continental.