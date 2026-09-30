River llega al tramo final de la temporada con 42 puntos y en el octavo puesto de la tabla anual. El último lugar de clasificación a la Copa Libertadores está cinco unidades por encima, por lo que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio todavía tiene margen para intentar alcanzar esa zona.

Le quedan seis partidos de la fase regular, es decir, 18 puntos en juego. Para meterse entre los equipos que obtienen una plaza por la tabla anual, el Millonario deberá sumar y también depender de los resultados de los clubes que actualmente se encuentran por encima.

El reglamento de la Liga Profesional establece que los tres mejores equipos de la tabla general, excluidos aquellos que ya hayan conseguido una plaza por ser campeones del Apertura, Clausura o Copa Argentina, obtienen los boletos correspondientes a través de esa clasificación.

Ser campeón del Clausura

La segunda alternativa es conseguir directamente la clasificación mediante el Torneo Clausura.

Para lograrlo, River primero tendrá que terminar la fase regular en puestos de playoffs y después superar las distintas instancias de eliminación directa hasta consagrarse campeón.

Esta vía le permitiría obtener una de las plazas asignadas al ganador del Clausura, independientemente de su posición final en la tabla anual.

Una posibilidad que depende de otros equipos

Existe además un tercer escenario vinculado al reordenamiento de las plazas.

Si alguno de los equipos que obtiene un boleto a la Libertadores por la tabla anual también consigue la clasificación mediante otro título, se libera un lugar y las posiciones de la tabla pueden correr para completar los cupos.

Por eso, River no solamente deberá seguir su propia campaña: también tendrá que prestar atención a los resultados y a las definiciones del resto de los equipos que todavía compiten por los distintos títulos.

Los seis partidos que le quedan

River retomará la competencia el sábado 10 de octubre, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21:30 por la fecha 12 del Clausura.

Después visitará a Sarmiento de Junín, el miércoles 14 de octubre a las 19.

Los cuatro encuentros restantes son:

Belgrano vs. River, en Córdoba.

River vs. Racing, en el Monumental.

Boca vs. River, en la Bombonera.

Aldosivi vs. River, en Mar del Plata.

Así, el Millonario afrontará las últimas seis fechas con 18 puntos en disputa y con dos vías deportivas concretas para conseguir el objetivo: escalar posiciones en la tabla anual o quedarse con el título del Clausura. A eso se suma el posible reordenamiento de plazas si se producen duplicaciones entre los equipos clasificados.