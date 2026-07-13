Las amenazas de muerte contra Sorloth tras errar un gol y quedar eliminado

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 desencadenó una situación de violencia digital extrema contra Alexander Sorloth. El atacante quedó en el centro de las críticas por una jugada en el minuto 44 del partido frente a Inglaterra, cuando el marcador estaba uno a cero a favor de los nórdicos. Tras un pase de Martin Odegaard, el futbolista optó por una acción individual ante John Stones en lugar de asistir a Erling Haaland, quien esperaba libre frente al arco.

Sobre aquel momento, el comentarista Alan Shearer señaló que "Sorloth debería haberle pasado el balón a Haaland con rapidez. Decidió no hacerlo y se topó de lleno con la defensa rival".

Por su parte, el jugador del Atlético de Madrid explicó su versión de los hechos indicando que "doy un toque, levanto la vista y veo que Stones bloquea el pase. Luego doy otro toque. Espero a que él haga un movimiento en lugar de ser yo quien le obligue a hacerlo. Lo único que quería era pasársela a Erling, pero cuando vi que no podía, disparé".

La decisión técnica en el campo derivó en agresiones que alcanzaron a su círculo íntimo. Lena Selnes, pareja del deportista y madre de sus dos hijos, denunció haber recibido correos y mensajes donde instaban al jugador a quitarse la vida o arrojarse desde un acantilado. Con más de 40.000 seguidores, Selnes confirmó que iniciará acciones legales para frenar el hostigamiento de los usuarios.

El entrenador Stale Solbakken se refirió al conflicto y lamentó el impacto del odio en las plataformas digitales. El técnico manifestó que "lamentablemente forma parte de la realidad actual del deporte de alto nivel". Además, recomendó a los integrantes más jóvenes del plantel alejarse de las redes sociales para resguardar su salud mental ante posibles ataques similares.